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KONVOYDAKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI BURSA (A.A)

04 Kasım 2010 18:23

-KONVOYDAKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI BURSA (A.A) - 04.11.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.  Bakan Yılmaz'ın konvoyunda yer alan Aydın Temel'in kullandığı polis koruma aracı ile Tayyip Gürsu yönetimindeki 16 Z 9711 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Ankara karayolundaki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı.  Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, devrildi. Kazada, sürücüler Tayyip Gürsu ve Aydın Temel ile birlikte 3'ü polis toplam 5 kişi yaralandı.  Olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Tayyip Gürsu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Bu arada, kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolunun gidiş yönü bir süre trafiğe kapandı. Devrilen aracın yakıtının çevreye yayılması nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

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