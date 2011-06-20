Konvoy saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı

T24

Erdoğan'ın konvoyuna pusu - FOTO GALERİ

Teslim olan PKK'lı anlattı

Bölgede 5 mevzi bulundu

Eylemi Mehmet Kurt başlattı

Sıra sıra dizildiler

Sivas'taki baskın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim konvoyuna yönelik gerçekleştirilen PKK eylemiyle ilgili hazırlanan olay yeri krokisine ulaşıldı. Milliyet'ten Tolga Şardan imzalı habere göre, saldırının ardından başlatılan operasyon sırasında yakalanan Cihan Temel’in ifadesine dayanılarak hazırlanan kroki, eylemcilerin yaklaşık 15 metre uzaklıktan silahlı ve bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.Genel seçimlere yönelik miting çalışmaları sırasında Kastamonu’ya giden Erdoğan’ın korumaları ve Başbakanlık otobüsünün Ankara’ya dönüşünde Ilgaz Dağı bölgesinde gerçekleştirilen PKK eyleminde Recep Şahin adlı polis memuru çatışmada şehit olmuştu. Saldırıyla birlikte jandarma ve polis özel harekat timlerinin birlikte yürüttüğü ve halen devam eden operasyonlarda saldırıya katıldığı tespit edilen Munzur kod adlı Cihan Temel örgütten kaçarak jandarmaya teslim olmuştu.Saldırıyla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında zanlı Temel, olay yerine götürülerek yer gösterme işlemi yaptırıldı. Güvenlik önlemleri altında yapılan yer gösterme sonucunda jandarma, olay yeri krokisini hazırlayıp adli soruşturma dosyasına koydu. Bu krokiye göre, saldırının yapıldığı bölgede araçların geliş istikametine göre hazırlanan 5 mevzi bulundu.En öndeki 1 numaralı mevzide PKK’nın grup sorumlusu olarak görevlendirdiği telsiz çevriminde Zerzan kod adını, örgüt yapılanmasında ise Salih Reş kod adını kullanan Mehmet Kurt yer aldı. Kurt, polis aracına yönelik silahlı eylemi başlatan ilk PKK‘lı oldu. Kurt’un hemen arkasındaki 2. mevzide ise teslim olan PKK’lı Cihan Temel yeraldı. Temel, Kurt’un açtığı ateşin ardından el bombasını atan ilk eylemci oldu.PKK’lıların hazırladığı 3. mevzide 28 Mayıs günü bölgede yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirilen Seyit ve Rıza kod isimlerini kullanan Sancar Buluç yer aldı. Buluç, Kurt’un başlattığı silahlı saldırıya yine silahla destek verdi. 4. mevzide konuşlu bulunan PKK’lı ise Mazlum Kod adını kullanan ve henüz açık kimliği tam tespit edilemeyen PKK’lı saldırgan ise 2. mevzide ilk el bombasını atan Temel’in ardından seyir haline devam eden polis aracına 2. el bombasını attı. 5. ve son mevzide ise Koçer kod adını kullanan Yılmaz Suiçer yeraldı. Suiçer, Mazlum kod isimli PKK’lının attığı 2. el bombasıyla birlikte otomatik silah ile polis aracına yönelik silah atışı gerçekleştirdi.Hazırlanan olay yeri krokisinde, mevzilerden açılan ateşin yaklaşık 15 metre olduğu tespit edildi. Saldırı mesafelerinin mevzilere göre, 14.60, 14.70 ve 14.70 metre olduğu anlaşıldı.Bu arada, geçen pazartesi günü Sivas kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen PKK’lıların bölgede tek tek dolaştıkları ve en son 9 Haziran günü buluşup bir araya geldikleri tespit edildi. Teknik takipler sırasında ilk olarak 13 Mayıs’ta Sefkan kod adlı Coşkun Doğan Sivas’ın Doğanşar ilçesinin 5 kilometre kuzeydoğusunda olduğu tespit edildi. Bahoz kod adlı Ali Altın’in ise 23 Mayıs’ta Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin 8 kilometre kuzey doğusunda görüntüsüne ulaşan güvenlik birimleri, 8 Haziran’da ise Zara ilçesinin 23 kilometre kuzey batısında Suriye uyruklu Şeyhmuz Şeyho’nun izine ulaştı. 9 Haziran günü Akçeltik yakınlarında söz konusu üç kişinin birarada olduğu yönünde gelen bilgi üzerine bölgeye operasyon timleri gönderildi. Dört gün süren takipler sonrasında 14 Haziran günü üç PKK’lıyla sıcak temas gerçekleşti. Çatışmada, üç PKK’lı silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.