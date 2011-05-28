Konvoy saldırısındaki terörist öldürüldü!

T24

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Kastamonu'daki polis otosuna silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 teröristin öldürüldüğünü söyledi.Bektaş, bölgede operasyonun devam ettiğini belirterek, “Bilgiler çok net değil. Saldırıyı gerçekleştiren grupta olduğu değerlendirilen, grup üyelerinden birisi öldürüldü. Operasyon devam ettiği için açık bilgileri daha sonra açıklayacağız” dedi.4 Mayıs'ta, Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna düzenlenen silahlı saldırıda evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki 10 yıllık polis memuru Recep Şahin şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş yaralanmıştı.