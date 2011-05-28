Konvoy saldırısındaki terörist öldürüldü!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'taki Kastamonu mitinginde görev yaptıktan sonra Ankara'ya dönen AKP
28 Mayıs 2011 03:00
T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'taki Kastamonu mitinginde görev yaptıktan sonra Ankara'ya dönen AKP ve Başbakanlık görevlilerinin bulunduğu konvoya, Ilgaz dağı eteklerinde yapılan saldırının ardından bölgede devam operasyonlarda İhsaniye ilçesi kırsalında bir terörist öldürüldü. Saldırıda 1 polis şehit olmuş, 1 polis yaralanmıştı.
Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Kastamonu'daki polis otosuna silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 teröristin öldürüldüğünü söyledi.
Bektaş, bölgede operasyonun devam ettiğini belirterek, “Bilgiler çok net değil. Saldırıyı gerçekleştiren grupta olduğu değerlendirilen, grup üyelerinden birisi öldürüldü. Operasyon devam ettiği için açık bilgileri daha sonra açıklayacağız” dedi.
4 Mayıs'ta, Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna düzenlenen silahlı saldırıda evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki 10 yıllık polis memuru Recep Şahin şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş yaralanmıştı.