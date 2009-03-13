Konutta KDV indirimi lüks konutları kapsıyor

Başbakan Erdoğan'ın yeni paket kapsamında konutta KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirileceğini açıklaması tartışma yarattı. Hürriyet gazetesinin haberine göre halihazırda 150 metrekarenin altındaki konutlar için KDV yüzde 1 olarak uygulanırken sadece 150 metrekarenin üzerindeki gayrimenkuller için alınan KDV oranı yüzde 18. Türkiye'deki konut stokunun yüzde 95'i ise 150 metrekarenin altındaki konutlardan oluşuyor.



150 metrekarenin üzerindeki konut fiyatları yüksek olduğu için Maliye'nin kasasına bu satışlardan 8 puanlık gelir girebiliyor.



Paketin bu haliyle talebi etkilemeyeceğini söyleyen uzmanlar, asıl olarak alım-satım harçlarındaki yüzde 1.5'lik oranın yüzde 0.5'e indirilmesinin beklendiğini ve piyasa için bunun bir etkisi olacağını vurguluyor.



Lüks konut alacakları ilgilendirir



İstanbul Emlakçılar Odası İkinci Başkanı Nizameddin Aşa, konutla ilgili yapılacak düzenlemenin sadece 150 metrekarenin üzerindeki gayrimenkulleri ilgilendirdiğini belirtti. Aşa, "Teşebbüs olarak iyi ama bu bir müjde değil. KDV indiriminin şu an için talebi etkileyeceğini zannetmiyorum. Birçok müteahhit zaten 150 metrekarenin üzerinde inşaat yapmıyor. Bu karar daha çok lüks konut ve villa alacak olanları ilgilendiriyor, ama onların da alıcısı sınırlı"dedi.



Piyasada hareket yaratmaz



Ağaoğlu Grubu CEO'su Hasan Rahvalı, Türkiye konut stoğunun yüzde 95'inin 150 metrekarenin altında olduğunu ve bunlardan zaten yüzde 1 KDV alındığını söyledi. Alınan kararın sadece 150 metrekare üzerindeki konutları ilgilendirdiğini söyleyen Rahvalı, dolayısıyla KDV indiriminin piyasada hiç bir hareket yaratmayacağını belirtti.



Rahvalı, "eğer 150 metrekarenin altındaki konutlardaki KDV'yi de yüzde 8'e çekerlerse işte o sektör için çok kötü olur" dedi.



En çok otomotivi etkiler



Prof. Şükrü Kızılot da, konutta açıklanan KDV indiriminin halkın geniş bir kesimini ilgilendirmediğini, çünkü sadece net alanı 150 metrekarenin üzerindeki konutları ilgilendirdiğini belirtti.



Asıl olarak alım-satım harçlarındaki yüzde 1.5'lik oranın yüzde 0.5'e indirilmesinin beklendiğini söyleyenh Kızılot, "paket bu hali ile talebi etkilemez" dedi.



Otomotivde uzun süredir ÖTV indirimi beklentisi olduğunu ve bu nedenle talebin de durduğuna işaret eden Kızlıot, yapılacak indirimin beyaz eşya ve konuta göre en çok otomotivde işe yarayacağını belirtti. Kzılıot, ne kadar etkili olacağı konusunda indirim oranının görülmesi gerektiğini belirtti.



Beyaz eşyada ÖTV'nin yüzde 6.7 olduğunu ve bu nedenle önemli bir indirim yaşanmayacağını savunan Kızılot, asıl olarak oradaki yüzde 18'lik KDV'nin indirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



1600 cc'nin altına indirim bekleniyor



Öte yandan Maliye Bakanlığı, Başbakan’ın açıkladığı kriz paketindeki vergi indirimleriyle ilgili kararnamenin yazımına başladı. Üst düzey bir bakanlık bürokratı, KDV ve ÖTV ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’na ilişkin indirimleri içeren kararname taslağını bugün Başbakanlığa ileteceklerini söyledi.



150 bin motorlu araç stokunun biriktiği Türkiye’de halen 1600 cc’ye kadar olan araçlardan satış bedeli üzerinden yüzde 37 oranında ÖTV alınıyor. 1600 ila 2000 cc arasındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 60 iken; 2000 cc’nin üzerindekilerde yüzde 84 olarak uygulanıyor. Kriz paketindeki ÖTV indiriminin 1600 cc ve altındaki araçları kapsaması bekleniyor. Çünkü 1600 cc’nin üzerindeki araçlar büyük oranda ithal ediliyor.



Maliye, sözkonusu düzenlemeyle gelir kaybına uğrayacakmış gibi görünse de; araç satışları durduğu için zaten KDV ve ÖTV geliri elde edemiyor. Ancak ÖTV indirimiyle en azından KDV geliri ve motorlu taşıtlar vergisi geliri elde edeceği için, bu uygulama, Maliye için de ‘tulumbaya su koyma’ olarak değerlendirildi.



