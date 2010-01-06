Konutta kampanya atağı

T24 - Konut piyasasının iki önemli şirketi Yeşil İnşaat ve Fi-Yapı, Ocak ayında başlayacakları iki projeyi rekor düşük fiyatlarla satacak.



Fi-Yapı'nın Tuzla-3 projesindeki daireler 37 bin lira, Yeşil İnşaat'ın Beylikdüzü'ndeki Innovia Projesi'ndeki daireler de 39 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Fi-Yapı ayrıca, daire sahiplerine istedikleri takdirde bir sene sonra paralarının yüzde 25 fazlasını iade edecek.

Konut firmaları yeni yıla hızlı girdi. Geçtiğimiz sene de çeşitli kampanyalar yapan Yeşil İnşaat ve Fi-Yapı, yeni yılın ilk projesinde dikkat çekici fiyatlarla ortaya çıktı.



3 bin 350 konutluk proje





Yeşil İnşaat Beylikdüzü'nde toplam 14 bin konuttan oluşan Innovia Projesi’nin üçüncü etabını satışa çıkarıyor. 3 bin 350 konuttan oluşan projede peşin fiyatlar 39 bin liradan başlayacak, 109 bin liraya kadar gidecek.



Projede, 1+0 ve 1+1 dairelere yüzde 30 peşin vererek girilebiliyor. Sıfır faizin uygulandığı sistemde bir yıl ve iki yıl sonra yüzde 10, teslimde yüzde 10 ödeniyor. Kalan bakiye de 40 ay taksitlendiriliyor.



2+1 ve 3+1 daireler için ise yüzde 15 peşin alınıyor, 4 ay sonra tekrar yüzde 15 ödeniyor. Bir yıl ve iki yıl sonra yüzde 10, teslimde yüzde 20 veriliyor. Kalan bakiye de aynı şekilde 40 ay taksitendiriliyor.



"30 ayda teslim edeceğiz"



Yeşil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Innovia projesinin 5 etaptan ve 14 bin konuttan oluştuğuna dikkat çekti. Innovia'nın 1073 daireden oluşan birinci etabında yaşamın başladığı, 3 bin 116 daireden oluşan ikinci etabının tamamının satıldığını belirten Yeşil, üçüncü etapta da 3 bin 350 kişiyi yeni evlerine kavuşturacaklarını belirtti.



Üçüncü etabı 30 ay içerisinde teslim edeceklerini ve Haziran 2012'de anahtarları vereceklerini ifade eden Yeşil, ilk aşamada konutların yüzde 90'ını satmayı hedeflediklerini söyledi.



Fİ-YAPI'dan yüzde 25 kâr garantili satış



Son dönem yaptığı projelerle dikkat çeken Fi-Yapı, Tuzla 3 projesi için yepyeni bir satış sistemi uygulayacak. Buna göre ev alanlara bir yıl sonra 'ev mi para mı?' diye sorulacak ve eğer isterlerse ödedikleri paranın yüzde 25 fazlası iade edilecek.



15 Ocak'ta satışa çıkacak olan ve 11 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Fi-Yaka Tuzla 3 projesinde 270 daire bulunuyor. 40 metrekarelik dairelerin 37 bin liradan satılacağı Fi-Yaka Tuzla 3 projesinde, daire bedeli 2010 Mart ayında peşin olarak alınacak ve 1 yıl içinde teslim edilecek.



Tuzla 3 projesinde 60 metrekare 1+1’ler 49 bin TL, 80 m2 2+1'ler 69 bin TL , 100 m2 2+1'ler de 89 bin TL’den satılacak.



'Banka faizinin üç katını garanti ediyorum'



Fi-Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, yüzde 25 kâr garantili bu sistemin daha önce hiçbir yerde kullanılmadığını ve tamamen kendilerine olan güveni ortaya koymak için yarattıklarını söyledi.



Fikret İnan, "Biz yüzde 25 kâr garantisi veriyoruz ama ben iddia ediyorum ki kimse evini geri vermeyecek. Çünkü bu evler bir sene içerisinde minimum yüzde 50 prim yapacak. Bunun örneği de var. Biz geçen sene şubat ayında Tuzla 1 projesinde 99 bin liraya daire sattık, aynı daire şimdi 169 bin lira. Ben 1 yıl sonra evini geri veren olursa bayılarak alırım" dedi.





270 konutluk projeyi iki gün içinde satıp bitireceklerini iddia eden İnan, şöyle devam etti:





"Üstelik bir kişiye birden fazla daire de satmayacağız. Biz burada spekülatörlere çalışmıyoruz. Amaç küçük yatırımcıyı gayrimenkule yönlendirmek. Ayrıca bu kampanyamız sektöre de bir mesajdır. Biz gayrimenkul yatırımının ne kadar iyi olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Banka faizinin yüzde 8 olduğu bir ortamda ben üç kattan fazla getiriyi garanti ediyorum."





