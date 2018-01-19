Konutder Başkanı Elmas: 2018 yılında sektörde yüzde 5 büyüme öngörüyoruz

İstanbul, 19 Ocak (DHA)- Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, 2017 yılında yabancılara rekor konut satışı yapıldığını ve bu satışın 2018 yılında da süreceğini belirterek, gayrimenkul sektörünün bu yıl da yüzde 5.0 büyüyeceğini öngördüklerini dile getirdi.

TUİK 2017 Aralık konut satışı rakamlarını yorumlayan Elmas, Türkiye genelinde Aralık ayında 132 bin 972 adet konut satışı gerçekleştiğini söyledi ve ekledi:

\"Aralık ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış yaşandı. 2017 yılında toplamda 1 milyon 409 bin 314 adet konut satışı gerçekleştirildi ve 2016 yılının toplamına göre yüzde 5,1 oranında bir büyüme görüldü.

“2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 1 milyon 341 bin 453 konut satışını hem ülke ekonomisi hem de Türk milletine olan inancımızla geçeceğimizi defaatle söylemiştik. 2017 yılı için koyduğumuz 1 milyon 400 bin satış hedefini tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

\"Faizler yüzde 1 ve altında olmalı\"

İpotekli satışlarda 34 bin 29 konut satışı ile 2016 yılının Aralık ayına göre yüzde 30 oranında düşüş yaşandığını söyleyen Elmas, İpotekli satışlarda 2017 yılının toplamına baktığımızda da 2016 yılına göre yüzde 5.25 artış gerçekleştiğini söyledi ve ekledi:

“İpotekli satışlardaki yıllık bazdaki artış büyüme oranı ile paralel. Ancak 2017 yılının son çeyreğine baktığımızda geçen yıla göre yüzde 25’lik bir daralma mevcut. Bunda hem konut kredisi faizlerinin yüksekliği hem de bankaların kredi taleplerini geri çevirmesinin payı büyük.

\"2018’de büyüme hedefi yüzde 5\"

2018 yılında gayrimenkul sektörünün yüzde 5 büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirten Elmas, 2017’de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüren gayrimenkul sektörünün 2018\'de de bunu sürdüreceğini belirtti ve ekledi:

\"Alternatif finansman modellerinin gelişmesiyle orta ve alt gelir grupları da konut satın alma imkanı bulacaktır. Gayrimenkul sertifikası için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Gayrimenkul sertifikalarının aktif kullanılmaya başlanmasıyla konut almak isteyen çok daha geniş bir tabana ulaşabileceğiz.

“Ayrıca bina inşaat maliyetleri geçen yıla göre yüzde 19 artış gösterdi. Bu maliyet artışlarına rağmen konut üreticilerinin fiyatlarında bir değişiklik olmadığı düşünülürse, konut alıcıları ve yatırımcılarının konut alımı için harekete geçmelerinde fayda görüyoruz.

\"Yabancıya satış artarak sürecek\"

Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını dile getiren Elmas, 2016 yılının Aralık ayına göre yüzde 32 oranında artış ile 2 bin 164 adet konut satışı gerçekleştiğini ifade etti ve ekledi:

\"Yabancıya konut satışında 2017 rakamlarının toplamına baktığımızda ise 2016 yılına göre yüzde 22.24 artış ile 22.234 konut satışı yapıldı.

“2017 yılında yabancıya konut satışında 2016 yılına göre rekor seviyede konut satışı gerçekleştirdik. 2018 yılında da yabancıya satışın artarak süreceği kanaatindeyiz. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesidir.\"

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