Konutder Başkanı Altan Elmas: Yabancıya konut satışlarında düzenli artış var

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı konut satış rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, \"Yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını gözlemliyoruz\" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı konut satış rakamlarıyla ilgili bilgi veren Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, \"Türkiye genelinde Ağustos ayında 120 bin 198 konut satışı gerçekleşti. Ağustos konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 artış yaşandı. 2017’nin ilk 8 ayında 890 bin 430 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında bir artışla yaklaşık 64 bin konut daha fazla satıldı\" dedi.

En çok yatırım yapanlar; Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu ve Afganistan

Yabancıya konut satışlarının da düzenli bir biçimde arttığını gözlemlediklerini söyleyen Altan Elmas, \"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 oranında artış ile bin 684 konut satışını yabancı yatırımcıya gerçekleştirdik. Ayrıca yabancıya konut satışında ilk 8 ay rakamlarının toplamına baktığımızda yüzde 9 artış ile 13 bin konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında 524 konut satışı ile ilk sırayı İstanbul alırken, 376 konut satışı ile Antalya ikinci, 103 konut satışı ile Yalova üçüncü sırada yer aldı. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu ve Afganistan vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda bulundu. Hükümetimizin verdiği KDV muafiyeti ve vatandaşlık teşviklerinin de desteğiyle, şirketlerimizin yabancı yatırımcıya yönelik yaptığı çalışmaların neticesinde yılın son 4 ayında da bu artışın artarak süreceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

En önemli etken ipotekli konut satışları

Elmas, \"Ayrıca ipotekli satışlarda ilk 8 ay toplam rakamında 322 bin 693 konut satışı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında artış yaşandı. Toplam konut satışı artışında en önemli etkenin ipotekli konut satışları olduğunu görüyoruz. Kredi faiz oranlarının bir miktar daha düşmesi durumunda, orta gelir grubunun konuta erişim imkanlarının artacağını değerlendiriyoruz\" dedi.

KDV ve tapu harçlarındaki indirimler devam etmeli

Elmas, \"Bu satış trendinin devam etmesini ve 2017 yılı sonunda gayrimenkul sektöründe satışların yine bir rekora imza atmasını bekliyoruz. Bu ayın sonunda tamamlanacak olan KDV ve tapu harçlarındaki indirimlerin devam etmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Büyüme ve istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerden biri olarak yolumuza, yeni büyük hedeflerle durmadan devam edeceğiz\" diyerek sözlerini noktaladı.

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