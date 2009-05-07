Konut taksidi 500 liraya düştü

Bir haftada 2.200 konut sattı

Peşinatsız satışa ilgi yüksek

90 bin liraya konut

445 lira taksitle stüdyo

Günde 19 liraya daire

Çorlu’da 650 lira taksitle ev

Silivri’de 60 bin liraya daire

60 aya yüzde 0.85 faiz

Kartal’da 860 lira taksit

Ekonomik kriz, konut almak isteyenler için çok cazip fırsat ortamı yarattı. Alım satımların iyi olduğu 2005 ve 2006’da inşaat şirketleri haftada bir zam yaparken durgunluğun iyice hissedilmeye başlandığı 2008 başından bu yana konut fiyatlarına zam yapılmadı.Milliyet gazetesinin haberine göre konut talebini canlandırmak isteyen şirketler daire satışında peşinatları yüzde 1’e kadar çekti, hatta bazı şirketler peşinatsız satışa başladı. Konut kredisi faizleri yüzde 1.39 seviyesinde kalmasına karşın, konut bedelinin yüzde 92’si kadar kredi kullanmak mümkün hale geldi.İnşaat şirketleri ellerindeki bitmiş konutları satabilmek için peşin ödemelere yüzde 25’e varan indirimler yaparken satışa yeni çıkarılan konutlarda metrekare birim fiyatları 3 bin liradan 2 bin 500 liraya kadar geriledi.Yüzde 1 peşinatla ev satmanın mucidi Ağaoğlu, bu formülle Bahçelievler My City projesindeki 2 bin 200 daireyi bir hafta içinde sattı.Ağaoğlu, yüzde 1 peşinat, 30 ay sonra yüzde 30 ara ödeme, kalan kısma da konut kredisi kullandırtmak şeklinde kurguladığı formülle Eltes Güneşi projesindeki daireleri de satışa çıkardı. Eltes Güneşi’nde daire fiyatları 253 bin ile 435 bin lira, Eltes Gold Residence’taki daire fiyatlarıysa 295 bin ile 560 bin lira arasında değişiyor. 60 ay vadeye 0.99, 120 ay vadeye ise yüzde 1.24 faiz uygulanıyor. Eltes Güneşi’nde 2+1 daireler 253 bin, 3+1 daireler 299 bin ile 435 bin lira arasındaki fiyatlarla satılıyor.Ağaoğlu’nun ardından Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul’daki bütün projelerindeki konutları yüzde 1 peşinat ve 30 ay sonra yüzde 30 ara ödeme formülüyle satmaya başladı.Haramidere’de Astrum Towers’ı inşa eden Regnum ise hiç peşinatsız daire satmaya başladı. Regnum, Astrum’daki daireleri peşinatsız, 120 ay vade ve yüzde 0.46 faiz oranıyla satıyor. Ev bedelinin yüzde 20’sini peşin ödeyen, yüzde 30’unu ise Mayıs 2010’da ödeyenlere ise sıfır faizle 120 ay vade yapıyor. Yüzde 30 peşin verenlere ise 60 ay boyunca sıfır faiz uyguluyor.Astrum Towers’taki 99 metrekarelik 2+1 daireler 192 bin ile 240 bin, 128 metrekarelik 3+1 daireler 198 bin ile 255 bin ve 168 metrekarelik 4+1 daireler ise 382 bin ile 388 bin lira arasındaki fiyatlara satılıyor. 2+1 dairelerin, yüzde 20 peşinat, Mayıs 2010’da yüzde 30 ara ödemeli taksiti 800 liradan başlıyor.Teknik Yapı, Kartal’da inşa edilen Upcity projesindeki daireleri yüzde 5 peşinat ve 24 ay vadeye kadar sıfır faizle satıyor. Daire bedelinin yüzde 50’sini peşin ödeyenlere ise sıfır faizle 48 aya kadar vade yapılıyor. Upcity’deki daire fiyatları 90 bin ile 221 bin lira arasında değişiyor.Dumankaya İnşaat’ın, Tuzla Aydınlı’da inşa ettiği Adres adlı konut sitesinde 36 metrekare ile 78 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1 ve 2+1 tipindeki dairelerin fiyatları 39 bin ile 99 bin lira arasında değişiyor. Adres’teki daireler 19 bin liradan başlayan peşinat ve 445 liradan başlayan taksitlerle satılıyor.Topkapı İnşaat Esenyurt’ta inşa edilen Orion Park’taki daireleri sıfır peşinat, sıfır faiz ve günde 19 lira taksitle satışa çıkardı. Şirket konut bedelinin yüzde 60’ını anahtar tesliminde peşin ödemek koşuluyla 1+1 daireleri 120 ay vade ve günde 19 lira taksitle satıyor.Mimart Yapı tarafından Çorlu’da inşa edilen Armada City adlı konut projesindeki daireler, 8 bin lira peşinat, 12’nci ayda 12 bin ve 24’üncü ay 16 bin lira ara ödemeyle, 84 ay vadede 650 liradan başlayan taksitlerle satılıyor. 24 aya kadar olan vadelere sıfır faiz uygulanıyor.Kiptaş, İstanbul inşa ettiği bütün projelerdeki daireleri yüzde 0.99 kredi oranı ve 120 ay vadeyle satıyor. Kiptaş’ın Silivri Konutları’nda daire fiyatları 60 bin liradan, taksitler de 692 liradan başlıyor.TOKİ, Emlak GYO ve Makro İnşaat ortaklığıyla Çorlu’da inşa edilen Ergene Vadisi adlı konut projesinde daireler 12 aya kadar sıfır, 24 aya yüzde 0.11, 60 aya yüzde 0.85 faizle satılıyor. Konut fiyatları 68 bin ile 169 bin lira arasında değişiyor. Projedeki taksitler 721 liradan başlıyor.Alper İnşaat İstanbul Kartal’da inşa edilen Selective Kartal Evleri’ndeki daireleri sıfır peşinat ya da peşinata yüzde 15 indirim seçenekleriyle satışa çıkardı. Ayrıca 120 ay vadeye yüzde 0.94 faiz uygulanıyor. Daire fiyatları 137 bin liradan başlıyor. Daireler, sıfır peşinat, ve 12’nci ayda 34 bin liralık ara ödeme seçeneğinde 1437 liradan başlayan taksitlerle satılıyor.