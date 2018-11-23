Konut stokunu öğrenci yurtlarıyla eritecekler

Öğrenci yurtlarına odaklanan Erkanlı Holding, ilk yatırımı olan Sakarya’da Univa Öğrenci Evi Kampüsü’nden sonra Kocaeli ve Düzce’de yapacağı iki öğrenci evi projesini satışa sundu. Holding, İstanbul’daki konut stokunu da yurda çevirmeyi planlıyor.

İlk yatırımını dünyaca ünlü Asset Campus işbirliğiyle Sakarya’da “Univa Öğrenci Evi Kampüsü ile gerçekleştiren Erkanlı Holding, bu yatırımdaki 808 ünitenin hepsini 1.5 yılda sattı.

Dünya gazetesinden Leyla İlhan’ın haberine göre, Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, 6 bin 800 metrekare arsa üzerine yapılacak Univa Kocaeli’nin 252 adet öğrenci odalı ve 785 yatak kapasiteli bir proje olduğunu belirterek, “70 milyon lira yatırım bedeli olan bu projeyi Aralık 2020’de bitirmeyi planlıyoruz. Düzce projemiz de 513 öğrenci evi, 1550 yatak kapasiteli olacak ve Eylül 2021’de teslim edilecek. Kocaeli’nde en az 3 kişinin kalacağı 60 metrekare öğrenci evi ön lansman fiyatlarımız 225 bin TL, Düzce’deki fiyatımız ise 175 bin TL” dedi.

Projede satın alınan ünitelerin öğrencilere kiraya verileceğini aktaran Erkanlı, kiralama bedelinin yüzde 60’nın alıcıya, yüzde 40’nın ise işletmeciye kaldığını söyledi. Erkanlı, kafe, restoran ve gösteri alanları gibi pek çok etkinlik alanının olduğu öğrenci evlerinde, öğrencilerden sadece kira bedelinin alındığını, bunun dışında bir aidat bedeli alınmayacağını kaydederek, ”Ayrıca sadece eğitim gördükleri süre içinde bu kira bedeli alınacak” diye konuştu.