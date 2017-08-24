Konut sektörü bayram sonrası kampanyaya hazırlanıyor; şartlar ne olacak?

Konut sektörü, bayram sonrasında düşük taksitli ve ödemelerin Ocak 2019'a kadar erteleneceği yeni bir kampanya hazırlıyor. Kiracıları sevindirecek bu kampanya ile kira gibi ödemesi olanlar erteleme ya da düşük miktardaki taksitlerle ev sahibi olabilecek.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ağustos 2016’da hem ekonomiye cansuyu olmak hem de konut satışlarını canlandırmak için kampanya başlatan gayrimenkul sektörü, ardından 240 ay vadeli kampanyaya start verip Türkiye’de ilk kez 20 yıl vadeli satışın önünü açmıştı.

Kiracılar sevinecek

Sektörün hazırladığı bu kampanya ile özellikle kiracıları hedefliyor. Böylece kira ya da başka bir ödemesi bulunanlar, piyasa şartlarının altında taksitler ödeyerek ödeme sıkıntısı çekmeden konut sahibi olabilecek.

Bu kampanyanın diğerlerinden farkı, Emlak Konut GYO çatısı altında gerçekleştirilmeyecek olması. Firmaların sektöre hareket getirmek için kendi bünyelerinde düzenleyeceği kampanyalarda faiz karşılama gibi önceki kampanyalara benzer uygulamalar da olacak.

Fırsat yağmuruna hazırlanıyoruz

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, kampanyayı Emlak Konut GYO’nun yüklenicilerinin kendi aralarında planladığını belirterek, “Geliştiriciler, düşük taksit ödemeli ya da taksitlerin ertelendiği bir model üzerinde çalışıyor. Böylece kiracıların da ev sahibi olabilme şansı olacak. Konut firmaları bayram sonrasında fırsat yağmuruna hazırlanıyor” dedi.

Hareket başlıyor

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de geçtiğimiz hafta GYODER üyelerine ‘Nasıl bir kampanya yapalım’ diye sorduklarını ifade ederek, “Sektörü hareketlendirelim, yeni bir kampanya yapalım düşüncemiz oldu. Bayram sonrasında hareket başlar” diye konuştu.

Yüklenicilere destek olacağız

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, toplu bir kampanya yapmadıklarını, yüklenicilerinin bir kısmının talepte bulunduğunu söyledi. Kurum, “Kampanya bizim kampanyamız değil ancak yüklenicilere destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Şartlar ne olacak?

Yeni kampanya ile Kurban Bayramı ve okulların açılması sonrasında açılacak konut sezonuna hareketli başlanmış olacak. Kampanya düzenlemek isteyen firmaların yetkileri çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, kampanya kapsamında yüzde 20 peşinat alınacak. Kalanı için banka kredisi kullanılacak. Bazı firmalar peşinatı da taksitlere bölen modeller uygulayabilecek. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Konut kredisi faizi şu anda piyasada uygulanan yüzde 1.10 seviyesinde olacak. Eylül ayında başlayacak kampanyanın yaklaşık 2 ay devam etmesi hedefleniyor. Finansbank, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıf Katılım kampanyaya destek veriyor. Yeni bankaların da sürece katılması bekleniyor.