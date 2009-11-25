Konut satışları yüzde 42 azaldı

T24- 2009 yılı üçüncü döneminde (Temmuz, Ağustos, Eylül) 111 bin 913 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları bir önceki döneme göre yüzde 42.53 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri açıklandı. Buna göre; 2009 yılının üçüncü döneminde konut satışlarında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla istatistiki bölge sınıflaması dahilinde en yüksek artış, yüzde 23.40 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde gerçekleşti. Yüksek artış gösteren diğer bölgeler sırasıyla; yüzde 22.26 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop, yüzde 21.53 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 17.40 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, yüzde 15.31 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgesi oldu.



İSTANBUL'DA KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ



2009 yılı üçüncü döneminde konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren bölgeler sırasıyla, yüzde 23.68 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 10.36 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, yüzde 7.33 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari, yüzde 7.26 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve yüzde 6.01 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. Bölge düzeyinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 11 bölgede konut satış sayısı azaldı, 15 bölgede arttı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, konut satışlarında bir önceki döneme göre artış gösteren bölge olmadı. Konut satışlarında söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre en fazla düşüş gösteren bölgeler ise sırasıyla yüzde 64.18 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, yüzde 59.77 ile İstanbul, yüzde 54.67 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, yüzde 54.44 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve yüzde 43.26 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop bölgeleri oldu.