Konut satışları yüzde 12.5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Konut satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 rakamına indi.

TÜİK’in raporu şöyle:

"Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 oranında azalarak 105 154 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 262 konut satışı ve %14,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 291 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 064 konut satışı ve %4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %67,1 oranında azalış göstererek 12 743 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 082 konut satışı ve %16,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %21,3 ile Artvin oldu.

El değiştiren konutlar

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %13,5 oranında artarak 92_411 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 180 konut satışı ve %14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %86,4 oldu. Ankara 7 877 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 231 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

İlk defa satılan konutlar

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 azalarak 49 362 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 981 konut satışı ve %14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 257 konut satışı ile Ankara ve 2 131 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konutlar

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalış göstererek 55_792 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 281 konut satışı ve %14,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %54,3 oldu. Ankara 6 034 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 933 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara satış

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %129,6 artarak 3 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2018’de ilk sırayı 1 141 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 675 konut satışı ile Antalya, 307 konut satışı ile Bursa, 305 konut satışı ile Ankara ve 263 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 944 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 394 konut ile İran, 275 konut ile Suudi Arabistan, 271 konut ile Kuveyt ve 192 konut ile Rusya Federasyonu izledi."