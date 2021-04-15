Konut satışları üst üste iki aydır yükselişte

Türkiye genelinde konut satışları, geçen mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda ise yüzde 37 artışla 111 bin 241 adet olarak gerçekleşti. Altı ay sonra ilk kez geçen şubat ayında yükselen konut satışları, bu yükselişini mart ayında da devam ettirdi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Geçen yılın temmuz ayında 229 bin ile rekor kırdıktan sonra üst üste 6 aydır gerileyen konut satışları 70 bin adede kadar Düşmüştü. 6 ay sonra ilk kez geçen şubat ayında yükselen konut satışları 81 bin olarak 222'ye çıkmıştı. Satışlardaki artış mart ayında da devam etti ve bir önceki aya göre artış yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti. Konut satışlarındaki artışta ipotekli konut satışlarındaki yüzde 49'luk artış etkili oldu.

İpotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 49 arttı

Türkiye genelinde Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış göstererek 21 bin 815 oldu. Bir önceki ayda 14 bin 669 düzeyindeki ipotekli konut satışları, aylık bazda ise yüzde 49 artış kaydetti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 89 bin 426 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Mart ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 89 bin 426 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 17 bin 364 konut satışı ve yüzde 19,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,9 oldu. Ankara 8 bin 224 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Ardahan oldu.

Mart ayında 33 bin 365 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 33 bin 365 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,0 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 317 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 98 konut satışı ile Ankara ve bin 836 konut satışı ile İzmir izledi.