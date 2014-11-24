Konut satışı yüzde 25 arttı

Türkiye’de ekim ayında 95 bin 645 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı 2013'ün aynı ayına göre yüzde 25 artış gösterdi. İstanbul’da 17 bin konut satılırken Ardahan’da 15 satış gerçekleşti.

Buna göre, Türkiye genelinde geçen ay 95 bin 645 konut satışı gerçekleştirildi. İstanbul 17 bin 240 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 18) sahip oldu. İstanbul'u, 10 bin 549 konut satışı (yüzde 11) ile Ankara, 5 bin 772 konut satışı (yüzde 6) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 18 konut ile Hakkari ve 41 konut ile Bayburt oldu.

Yüzde 46’sı ilk satış

Ekimde Türkiye genelinde 44 bin 499 konut ilk defa satıldı. İlk defa satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artış gösterdi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 olarak belirlenirken, ilk satışlarda İstanbul yüzde 17,7 ve 7 bin 869 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 4 bin 551 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 251 konut satışı ile Antalya izledi.

İkinci el konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 24,8 artış göstererek 51 bin 146 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 371 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,4 olarak belirlendi. Ankara 5 bin 998 konut satışı ile ikinci sırayı alırken, Ankara'yı 3 bin 568 konut satışı ile İzmir takip etti.

Amasya’da ipotekli satış yüzde 44

Ekimde Türkiye genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 artış göstererek 34 bin 451 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36 olurken, İstanbul 7 bin 338 ipotekli konut satışı ve yüzde 21,3 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payı en yüksek il yüzde 44,9 ile Amasya oldu.

Yabancıya 1806 konut

Yabancılara ekim ayında bin 806 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ekimde ilk sırayı 612 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 556 konut satışı ile İstanbul, 121 konut satışı ile Aydın, 103 konut satışı ile Muğla, 84 konut satışı ile Yalova ve 78 konut satışı ile Bursa izledi.

Türkiye'de eylülde 115 bin 786, geçen yılın ekim ayında ise 76 bin 344 konut satılmıştı. Buna göre, geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,4 azalış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 artış göstermiş oldu.