Konut kredisi çekeceklere müjde!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, kararın tüketiciler açısından emsal olduğunu ve aynı durumdan şikâyetçi olanların haklarını arayabileceklerini söyledi. Zaman gazetesinin haberine göre, kredi alırken hayat sigortası şartının hiçbir haklılığının olmadığını vurgulayan uzmanlar, tüketicilerin bankalar tarafından yeterince bilgilendirilmediklerine dikkat çekti. Karara sevinen Edip Gülüm, "Bankanın benden istediği prim çok yüksek olduğu için itiraz ettim, şimdi çok daha ucuza başka bir sigorta şirketinden hayat sigortası yaptırabilirim." dedi.

Emekli bankacı Edip Gülüm, geçen yıl özel bir bankadan konut kredisi aldı. 64 bin TL'lik kredi sözleşmesine imza atarken banka tarafından hayat sigortası poliçesi yapmasının zorunlu olduğu söylendi. Bankadan hem konut kredisi hem de hayat sigortası alan Edip Gülüm, sigorta poliçesi gereği ilk yıl 489 TL yatırdı. İkinci yıl hayat sigortası primi için banka 532 TL isteyince rakamı çok yüksek buldu. Başka bankaların hayat sigortası ücretlerini inceleyen emekli bankacı, daha ucuza hayat sigortası yaptırabileceğini gördü. Bankasıyla bu durumu görüşüp hayat sigortasını başka bir bankadan yaptırmak istediğini iletti, fakat banka bu teklifi reddetti. Daha sonra konut kredisi sözleşmesini dikkatlice inceleyen Gülüm, "Hayat sigortası yaptırılması mecburi değildir." ibaresini fark etti. Bu açıklamaya dayanarak hayat sigortasının iptali için bankaya başvuran Gülüm'e bankadan olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap gelmedi. Sigorta iptal başvurusunun kabul edildiğini düşünen Gülüm, bankaya günü gelmeden konut kredisi taksiti için 578 TL yatırdı. Fakat banka yatırılan bu meblağdan 532 TL'yi sahibinin haberi olmadan hayat sigortası prim borcu olarak aldı. Banka hesabını incelediğinde durumun farkına varan Gülüm, olayı Bahçelievler Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na taşıdı. Konuyu inceleyen heyet, hayat sigortasının kredi sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle tüketicinin şikayetini haklı buldu. Hayat sigortası poliçesinin iptaline karar veren hakem heyeti, Gülüm'ün rızası olmadan bankanın poliçe bedeli olarak aldığı 532 TL'yi de Gülüm'e iade ettirdi. Kararda ayrıca, hayat sigortası yapılması gerekli olsa bile tüketicinin banka şubesinin bulduğu sigorta şirketine ve çok yüksek primler karşılığında sigorta yaptırmasının beklenemeyeceği belirtildi. 15 gün içerisinde hakem heyeti kararını Tüketici Mahkemesi'ne taşıyıp itiraz etme hakkı bulunan banka, bu süre zarfında itirazda bulunmadı.





Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, Bahçelievler Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin, tüketiciler için emsal bir karar aldığını söyledi. Daha önce bu konuda çok şikâyet aldıklarını belirten Kaya, "Kredi almak istediğinde aynı uygulamadan şikâyetçi olan diğer vatandaşlar da haklarını tüketici sorunları hakem heyetlerinde arayabilir. Bankalar kredi vermek için sigortayı şart koşamazlar." dedi.