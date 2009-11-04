Konut kredisi çekeceklere müjde!

Kredi alırken hayat sigortası şartının olmadığını vurgulayan uzmanlar şikâyetçi olanların haklarını arayabileceklerini söyledi
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, kararın tüketiciler
açısından emsal olduğunu ve aynı durumdan şikâyetçi olanların haklarını
arayabileceklerini söyledi. Zaman gazetesinin haberine göre, kredi
alırken hayat sigortası şartının hiçbir haklılığının olmadığını
vurgulayan uzmanlar, tüketicilerin bankalar tarafından yeterince
bilgilendirilmediklerine dikkat çekti. Karara sevinen Edip Gülüm,
"Bankanın benden istediği prim çok yüksek olduğu için itiraz ettim,
şimdi çok daha ucuza başka bir sigorta şirketinden hayat sigortası
yaptırabilirim." dedi.
Emekli bankacı Edip Gülüm, geçen yıl özel
bir bankadan konut kredisi aldı. 64 bin TL'lik kredi sözleşmesine imza
atarken banka tarafından hayat sigortası poliçesi yapmasının zorunlu
olduğu söylendi. Bankadan hem konut kredisi hem de hayat sigortası alan
Edip Gülüm, sigorta poliçesi gereği ilk yıl 489 TL yatırdı. İkinci yıl
hayat sigortası primi için banka 532 TL isteyince rakamı çok yüksek
buldu. Başka bankaların hayat sigortası ücretlerini inceleyen emekli
bankacı, daha ucuza hayat sigortası yaptırabileceğini gördü. Bankasıyla
bu durumu görüşüp hayat sigortasını başka bir bankadan yaptırmak
istediğini iletti, fakat banka bu teklifi reddetti. Daha sonra konut
kredisi sözleşmesini dikkatlice inceleyen Gülüm, "Hayat sigortası
yaptırılması mecburi değildir." ibaresini fark etti. Bu açıklamaya
dayanarak hayat sigortasının iptali için bankaya başvuran Gülüm'e
bankadan olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap gelmedi. Sigorta iptal
başvurusunun kabul edildiğini düşünen Gülüm, bankaya günü gelmeden
konut kredisi taksiti için 578 TL yatırdı. Fakat banka yatırılan bu
meblağdan 532 TL'yi sahibinin haberi olmadan hayat sigortası prim borcu
olarak aldı. Banka hesabını incelediğinde durumun farkına varan Gülüm,
olayı Bahçelievler Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Başkanlığı'na taşıdı. Konuyu inceleyen heyet, hayat sigortasının kredi
sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle tüketicinin
şikayetini haklı buldu. Hayat sigortası poliçesinin iptaline karar
veren hakem heyeti, Gülüm'ün rızası olmadan bankanın poliçe bedeli
olarak aldığı 532 TL'yi de Gülüm'e iade ettirdi. Kararda ayrıca, hayat
sigortası yapılması gerekli olsa bile tüketicinin banka şubesinin
bulduğu sigorta şirketine ve çok yüksek primler karşılığında sigorta
yaptırmasının beklenemeyeceği belirtildi. 15 gün içerisinde hakem
heyeti kararını Tüketici Mahkemesi'ne taşıyıp itiraz etme hakkı bulunan
banka, bu süre zarfında itirazda bulunmadı.
Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği
Genel Başkanı Nazım Kaya, Bahçelievler Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti'nin, tüketiciler için emsal bir karar aldığını söyledi. Daha
önce bu konuda çok şikâyet aldıklarını belirten Kaya, "Kredi almak
istediğinde aynı uygulamadan şikâyetçi olan diğer vatandaşlar da
haklarını tüketici sorunları hakem heyetlerinde arayabilir. Bankalar
kredi vermek için sigortayı şart koşamazlar." dedi.