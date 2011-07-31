-KONUT KREDİ TALEBİNDEKİ DÜŞÜŞ HIZLANACAK İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Konut kredilerinde faiz artışıyla birlikte, konut maliyetlerinin artması sonucunda fiyatların yükselmesiyle, talepteki düşüşün hızlanabileceği belirtildi. Yapı Kredi Konut Finansman Direktörü İsmet Erdem, konut kredisi faiz oranlarının Mart ayında aylık yüzde 0,78 seviyelerinde iken gerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi politikasını sıkılaştırıcı açıklamaları, gerekse de Merkez Bankası'nın bankalara uyguladığı munzam karşılık oranını artırmasıyla birlikte Temmuz ayı itibariyle yüzde 0,94 seviyelerine yükseldiğini kaydetti. Bu durumun 100 bin lira tutarında ve 10 yıl vadeli konut kredisinin aylık taksitlerinde 107 lira tutarında artışa neden olduğuna dikkati çeken Erdem, konut kredisi faiz oranlarında yaşanan bu artışın talebi azaltacak ölçüde önemli bir etkisinin olmadığının altını çizdi. İsmet Erdem, ancak konut kredisi faiz oranları dışında proje finansmanı maliyetlerindeki artışların (demir ve çimento gibi ham maddelerin fiyatının yükselmesi) önümüzdeki dönemde yeni üretilecek konutların satış fiyatlarının yükselmesine neden olabileceğini belirterek, şöyle konuştu: ''Hem konut kredisi faiz oranlarının artması, hem de gelecek dönemde konut üretimi maliyeti artışlarından kaynaklanan konut fiyatının artması, talep üzerinde düşüş baskısı oluşturabilir düşüncesindeyiz. Konut sektöründe sezonsal olarak yaz aylarında satışlar azalır. 2011 yılında sezonsal etkinin yanı sıra, Ramazan ayının etkisiyle de bu dönemde satışlarda beklenen azalma trendinin gerçekleştiğini gözlemliyoruz.'' -''HAZİRANIN SON HAFTASINDAN BU YANA BÜYÜME ORANI ÇOK DÜŞTÜ''- ING Bank Özel Bankacılık ve Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Cenk Tabakoğlu da yılın ilk yarısında ihtiyaç kredilerinin yaklaşık yüzde 25 civarında büyüdüğünü, ancak taşıt ve konut kredileri biraz daha yavaş büyüdüğü için toplam tüketici kredilerindeki artışın daha düşük seviyelerde yüzde 20 düzeyinde gerçekleştiğini kaydetti. Piyasa faizlerinde zaten bir süredir artan oranların yanı sıra Haziran ayı içinde ekonomi yönetiminin aldığı diğer tedbirlerin de etkisiyle ihtiyaç kredisi faizlerinin hızla yükseldiğinin altını çizen Tabakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Bu nedenle, haziran ayının son haftasından bu yana büyüme oranı çok düştü. Neredeyse sıfıra yakın diyebiliriz. Bu durum, gerek sektör gerekse ING Bank için aynı diyebiliriz. Beklentimiz, Ramazan Bayramı sonrası okulların açılması ile birlikte talebin biraz artması ve yine kredilerde pozitif bir büyüme oranı elde edilmesi yönündedir. Faizlerin bu geldiği seviyelerde yıl boyu devam etmesini bekliyoruz, düşüş öngörmüyoruz. Yılı da toplam tüketici kredileri bazında, sektör olarak yüzde 25-30 arası bir büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz.'' 31 Aralık 2010-15 Temmuz 2011 döneminde tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı kullanım tutarları ve yüzde değişimleri şöyle: /* . Değişim . 15.07.2011 31.12.2010 (Yüzde) --------------------- ----------- ----------- ------- Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları 200.690.978 168.167.777 19,3 . Tüketici kredileri 151.690.227 124.935.513 21,4 ..Konut 67.061.780 57.255.517 17,1 ..Taşıt 6.225.155 5.348.838 16,4 ..Diğer 78.403.292 62.331.158 25,8 .Bireysel Kredi kartları 49.000.751 43.232.264 13,3 */