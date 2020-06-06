Konut kampanyasında bir indirim daha: Emlak Konut GYO, kredi faizlerini aşağı çekti

Kamu bankaları öncülüğünde başlayan ve Emlak Konut GYO ile devam eden konut kampanyasında bir hamle daha geldi. Emlak Konut GYO, kredi faizini bir kez daha düşürdü ve 0.79’dan 0.69’a çekti. Bu durumda 500 bin liralık ev alan vatandaş 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira daha az ödeyecek.

Konutta tarihin en avantajlı fırsatları ardı ardına açıklanıyor. Önce kamu bankaları tüm zamanların en düşük faiz oranlarını açıkladı. Konut kredi faizi, 1. elde yüzde 0.64, 2. elde 0.74 faiz’e çekilirken,12 ay ödemesiz dönem imkanı sağladı. İkinci hamle ise Emlak Konut GYO’dan geldi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre özel sektör işbirliğiyle hayata geçen konut projelerinde ev alanların 24 ay ödeme yapmayacağı, ödemelerin 3. yılda başlayacağı faizin 0.79’a çekildiği belirtildi. Konut pazarını hareketlendirmek isteyen Emlak Konut bankaların da desteğiyle yeni bir adım daha attı, bu defa faizi 0.69’a düşürdü.

İndirim vatandaşın cebine nasıl yansıyacak?

Peki bu indirim vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Şöyle ki: 500 bin liralık bir ev alan vatandaş yüzde 0.79 oranla kredi kullandığında 120 ay vadede aylık taksiti 5 bin 364 liraya, 180 ayda 4 bin 23 liraya geliyor. Aynı evi 0.69 faizle aldığında ise 120 ay vadede taksiti 5 bin 141 liraya, 180 ay vadede 3 bin 776 liraya düşüyor. Bu durumda Emlak Konut GYO projelerinden ev alan vatandaş son faiz indirimiyle birlikte 500 bin liralık bir evde 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira daha az ödeyecek.

Konut kredi faizi kademeli olarak artacak

Edinilen bilgilere göre konut kredi faizi kademeli olarak artacak. Lüks konut alanlar için faiz oranı yükselirken, orta gelir grubu için daha uygun olacak. Bu kapsamda 1 milyon liraya kadar olan konutlarda faiz 0.69 olarak uygulanacak. Sonrasında 0.79’a kadar kademeli olarak artacak. Kampanya Emlak Konut GYO’nun 10 bin konutluk 26 konut projesinde geçerli olurken sürenin 2 ayla sınırlı kalması planlanıyor.