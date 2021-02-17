Konut fiyatları yüzde 30 arttı; reel artış yüzde 14'ü buldu

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artışları izleyen Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 30,3 arttı. Yıllık fiyat artışı enflasyondan arındırıldığında reel artışın yüzde 13,7‘ye ulaştığı ortaya çıktı.

Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatlar İstanbul’da yüzde 1,3, Ankara’da yüzde 1,4 ve İzmir’de 1,2 oranlarında arttı.

Metrekare fiyatları…

Ortalama metrekare fiyatı Türkiye genelinde 3.887 TL, İstanbul’da 6.483 TL, Ankara’da 2.895 TL, İzmir’de ise 4.505 TL’ye yükseldi.