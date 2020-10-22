Konut fiyatları İstanbul ve Ankara'da yüzde 17, Türkiye genelinde yüzde 26 arttı

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve gayrimenkul değerleme platformu Endeksa işbirliği ile hazırlanan “İkinci El Konut Piyasası” raporuna göre, 3. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında bir yıllık yüzde 26 artış görülürken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 643 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi ise 65 gün oldu. Türkiye genelinde kira fiyatları ise son bir yılda yüzde 15 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 13,13 TL, ortalama kira 1.444 TL olarak gerçekleşti.

2020 yılının 3. çeyreğinde 536 bin 509 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 89; 2019 yılının 3. çeyreğine göre ise yüzde 49 artış göstermiş oldu. 3. çeyrekte 375 bin 73 adet ikinci el konut satışı, 242 bin 316 adet kredili konut satışı gerçekleşti. Geçen senenin 3. çeyreğine göre ikinci el konut satışları yüzde 64, kredili konut satışları ise yüzde 131 artış göstermiş oldu. Yabancıya konut satışı ise 2020 yılının 2. çeyreğine göre yüzde 260 artış, geçen senenin 3. çeyreğine göre ise yüzde 1 düşüş göstererek 11 bin 903 olarak gerçekleşti.

3. çeyrekte ikinci el konut satış adedi geçen sene aynı döneme göre yüzde 64 arttı

3. çeyrekte 375 bin 073 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 94, 2019 yılı 3. çeyreğine göre ise yüzde 64 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu. Kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 45’ini oluşturarak 242 bin 316 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 77; geçen senenin 3.çeyreğine göre ise yüzde 131 artış göstermiş oldu.

3. çeyrekte yabancı uyruklu kişilere 11 bin 903 adet konut satışı gerçekleşti. Bu adet ile yabancıya konut satışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 260 artış; 2019 yılının 3. çeyreğine göre ise yüzde 1 düşüş gösterdi.

Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık artış yüzde 26

3. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında son 1 yılda yüzde 26 artış gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 643 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi 65 gün. 3. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18’inin gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 17 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 990 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 11’inin gerçekleştiği Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 20 oranında artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 54 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 7’sinin gerçekleştiği İzmir’de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 21 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 387 TL oldu.

Türkiye genelinde kira fiyatları ise son 1 yılda yüzde 15 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 13,13 TL, ortalama kira 1.444 TL. İstanbul’da kiralar yüzde 9 arttı, ortalama metrekare kira 16,47 TL, ortalama kira 1.598 TL. Ankara’da kira bedelleri yüzde 16 arttı, ortalama metrekare kira 11,13 TL, ortalama kira 1.336 TL. İzmir’de ise kira bedelleri yüzde 14 arttı, ortalama metrekare kira 14,91 TL, ortalama kira 1.640 TL.

En fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi