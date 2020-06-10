Konut fiyatları son 1 yılda yüzde 2.69 arttı; Türkiye'de ortalama ev fiyatı 300 bin 441 TL

Gayrimenkul veri kuruluşu Endeksa.com’a göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 2,69, 4 yılda ise yüzde 8,73 oranında artış gösterdi. Endeksa’ya göre konut satış fiyatlarının önümüzdeki 6 ayda yüzde 4,72 oranında artış göstermesi bekleniyor.



Tüm dünyada etkisi görülen Covid-19 salgının etkilerini Mart ayı ortası itibarı ile Türkiye’de görülmeye başlanması ile birlikte konut satış adetleri düştü. Nisan ayında konut satış adetleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 düşüş göstererek 42 bin 783 adet olarak gerçekleşti. Yaşanan olumsuzluğa rağmen 2020 yılının ilk 4 ayında konut satış adedi geçen sene aynı döneminin yüzde 9 üzerinde gerçekleşti.

Endeksa'ya göre konut satış adetleri Aralık 2019’da son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve 202.074 adet konut satışı gerçekleşti. Endeksa’nın analizlerine göre de 2019 yılı başında düşüşe geçen konut satış değerleri 2019’un son çeyreğinden itibaren artıyor.



Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, pandemi etkilerinin Türkiye’de görülmesiyle talep edilen konut satış fiyatının ülke genelinde yüzde 11, İstanbul’da ise yüzde 7 artış gösterdiğini belirterek, salgının özellikle müstakil ve yayla evi tipinde ikincil konutlara talebi artırdığını açıkladı.

Öğüt sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla ülke genelinde talep edilen müstakil konut satış fiyatı yüzde 25 artış gösterdi. Fakat talep edilen bu yüksek fiyatları karşılayacak işlem pazarda gerçekleşmediği için orta vadede değer artışı olacağını ama bu seviyede olmayacağını öngörüyoruz. Gayrimenkul sektörü 2020 yılına çok iyi başladı. Salgın etkileri ile Nisan ayında düşüş olmasına rağmen, salgının etkilerinin azalması ile biriken talebin de etkisiyle sektörün kısa zamanda toparlanacağını düşünüyoruz. Haziran ayı başı itibarı ile kamu bankaları tarafından sağlanmaya başlanan oldukça cazip faizli konut kredileri ile bu sürecin daha da hızlanacağına inanıyoruz. “

Ortalama konut fiyatı 300.441 TL

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatı 2.329 TL, ortalama konut satış fiyatı 300.441 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl. Türkiye’de konut satış fiyatı en yüksek iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın ve Antalya. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.874 TL, ortalama konut fiyatı 614,250 TL, geri dönüş süresi 24 yıl; İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.721 TL, ortalama konut satış fiyatı 417,196 TL; geri dönüş süresi 21 yıl; İzmir’de ortalama konut metrekare fiyatı 3.076 TL, ortalama konut fiyatı 378.348 TL; geri dönüş süresi 20 yıl.