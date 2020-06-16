Konut fiyatları nisan ayında yıllık reel yüzde 5.2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksi (KFE) açıklandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16.7 artarken reel artış oranı yüzde 5.2 oldu. İstanbul'da konut fiyatı yüzde 13.1 yükselirken 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16.7, reel olarak ise yüzde 5.2 oranında arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.7, 1.9 ve 1.0 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13.1, 16.1 ve 17.9 oranlarında artış gösterdi.

Böylelikle İstanbul'da konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı. TÜİK'in son açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 11.39 olurken, nisan ayı enflasyonu ise yüzde 10.94 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye genelinde, konut fiyatlarında en yüksek nominal artış yüzde 25.7 ile Zonguldak, Bartın, Karabük ile Van, Bitlis, Hakkari Muş bölgesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı 3143.6 TL olurken İstanbul'da 5256.1 TL oldu.