"Konut fiyatları Mart'ta yüzde 0.9 arttı, salgının etkisi Nisan'da görülecek"

Gayrimenkul fiyatlarını konut değerleme uzmanlarından gelen veriler ışığında izleyen Endeksa.com'a göre Mart ayında Türkiye genelinde konut satış fiyatları yüzde 0,9, kiralar ise yüzde 0,4 artış gösterdi.

Endeksa'nın verilerine göre Mart ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.269 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2020 yılının ilk üç ayında geçen senenin aynı döneme göre yüzde 33 arttığını açıklayarak, “Aralık ayından itibaren konut satış adetlerine bakıldığında sektörün oldukça olumlu seyrettiği görülüyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının etkilerini Mart ayının ortasından itibaren ülkemizde görmeye başladık. Mart ayında daha önceden başlayan işlemlerin tamamlandığını dolayısıyla konut satış adetlerinin çok fazla düşmediğini görüyoruz dedi.

Nisan ayında adetlerde düşüş beklediklerini belirten Öğüt, pek çok sektör gibi gayrimenkul sektörünün de salgından etkilendiğini fakat içinde bulunulan süreç bitince birikmiş taleplerin de ekleneceğini, dolayısıyla sektörün hızla toparlanacağı öngörüsünde bulundu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,5 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,4 oranında artış göstermişti.