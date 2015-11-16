Konut fiyatları en çok bu ilde arttı

Reidin–GYODER'in raporuna göre ekim ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,73, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,72 arttı. Antalya, ekimde metrekare başına konut satış fiyatlarının ve kiraların en fazla yükseldiği şehir oldu.

Reidin.com ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan "Reidin-GYODER 2015 Ekim Raporu"na göre, Antalya, metrekare başına konut satış fiyatları ve kiraların en çok arttığı şehir oldu.



Garanti Bankası açıklamasına göre, bankanın desteğiyle Reidin.com ve GYODER tarafından hazırlanan emlak endekslerinin 2015 Ekim ayı raporu yayınlandı. "Reidin–GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" kapsamındaki yeni konut fiyatları, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,72 arttı.



"Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi"nde 7 metropolde bir önceki aya göre yüzde 2,78, 30 büyükşehirin tamamında ise bir önceki aya göre yüzde 2,42, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,50 artış gerçekleşti.



Buna göre Antalya, metrekare başına yüzde 3 değer artışıyla Ekim 2015'te konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatlarının azaldığı bir şehir gözlemlenmezken, fiyatların en az arttığı şehir ise yüzde 0,02 ile Kilis oldu.



Ekim ayında 30 büyükşehirin tamamını kapsayacak nitelikte hazırlanan "Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi"nde ise bir önceki aya göre yüzde 2,26, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,76 artış gerçekleşti.



Antalya, metrekare başına yüzde 2,93 değer artışıyla bir önceki aya göre kiraların en çok yükseldiği, Kilis ise yüzde 1,06 düşüşle konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir oldu.



Geçen ay, yeni konut satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 dairelerde yüzde 1,37, 2+1 dairelerde yüzde 0,77 ve 4+1 dairelerde yüzde 0,88 artış gösterirken, 3+1 dairelerde ise yüzde 0,24 azaldı.



Ekim ayında endeks bir önceki aya göre 51-75 metrekare konutlarda yüzde 0,82, 76-100 metrekare konutlarda yüzde 0,44, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 0,82 ve 151 metrekare ile daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,61 artarken, 126-150 metrekare konutlarda yüzde 0,55 düştü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Aziz Torun, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz Ekim ayı Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,73, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,72 artış göstermiştir. Döviz kurunda ve enflasyonda yaşanan artışın maliyetler üzerinde baskı yarattığını, ancak bunun henüz fiyatlara yansımadığını söylemek mümkün. Diğer taraftan eylül ayında yüzde 29 olan bireysel yabancı yatırımcılara markalı konut satış oranı, Ekim ayında yüzde 38 seviyesine yükseldi. Bu artış, bireysel yabancı yatırımcıların özellikle yüksek kurdan dolar bozdurma avantajından yararlandığının ve seçim sonrası istikrara yönelik bir beklenti ile yatırım pozisyonu aldığının bir göstergesi olarak düşünülebilir. Benzer bir durumun yerli konut alıcıları üzerinde de oluşacağını ve yakın dönemde sektörün bu durumdan olumlu etkileneceğini beklemekteyiz."