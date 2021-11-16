Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 35,51 artışla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları eylülde yıllık bazda 35,51 artışla endeks tarihinin en yüksek yıllık artışını kaydetti. Eylülde Türkiye genelinde metrekare fiyatı ilk kez 5 bin lirayı aştı. Konut fiyat endeksinde aylık bazda artış ise yüzde 3,17 olarak kaydedildi.

Yeni konutlarda yıllık artış yüzde 43,5 seviyesine yükselirken, yeni olmayan konutlarda fiyat artışı yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.

Konut fiyatları 3 büyük ilde de arttı

3 büyük ilin konut piyasasına bakıldığında eylül ayında İstanbul'da konut fiyatlarının yıllık yüzde 32,6 yükseldiği izlendi. Ankara'da yıllık artış yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.

İzmir'de de konut fiyatlarında artış sürerken, eylülde yıllık yüzde 34,8 arttı.

3 büyük ilde konut fiyat artışları aylık bazda ise; İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da 3,2 ve İzmir'de yüzde 2 oranlarında arttı.