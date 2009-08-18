Konut faizlerinde indirim çılgınlığı

Faizlerde yaşanan düşüşle birlikte bankalar konut kredi faizlerinde rekor indirimler yapıyor. Son olarak Garanti Bankası konut kredi faizini 12 ay vadede yüzde 0.81'e kadar çekti.



Bankalar, piyasa faizlerinin düşmesinin ardından düğmeye bastı.



Geçtiğimiz haftalarda konut kredi faizini yüzde 0.99’a indiren Garanti, dün bir yıllık vadede bu faizi yüzde 0.81’e düşürdüğünü açıkladı.



25-36 ay vadede uygulanan faiz oranı yüzde 1.19’dan yüzde 1.01’e, 85-120 ay vadede uygulanan faiz oranı yüzde 1.27’den yüzde 1.17’ye düşürüldü.



Akbank da dün konut kredisi faizlerinde indirime gitti. Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, konut kredisinde 24 aydan 120 aya kadar tüm vadeler için 1.25 olan faiz oranı, 24 ay vadeye kadar yüzde 0.99’a indi. Faiz 36-48 ve 60 ay vadelerde yüzde 1.15 72-84 ve 120 ay vadelerde de yüzde 1.19’a düştü.



İş Bankası 1-24 ay vadede konut kredi faizini yüzde 0.99'a çekerken, 25-60 ay vadede yüzde 1.15, 61-120 ay vadede yüzde 1.19



ING Bank 0-18 ay vadede yüzde 0.94 faiz uygularken, bu oran 24-48 ay vadede yüzde 1.14'e, 48-84 ay vadede de yüzde 1.18'e çıkıyor.



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0-12 ay, yüzde 0.81 faiz 4.389 TL

12-24 ay, yüzde 0.96 faiz 2.342 TL

25-36 ay, yüzde 1.01 faiz 1.663 TL

36-84 ay, yüzde 1.14 faiz 1.155 TL

84-120 ay, yüzde 1.17 777 TL