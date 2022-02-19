Konut elektriğinde yapılan indirim ortak kullanım alanlarına yansımadı; aidatlar zorluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elektrik faturalarındaki kademe indirimi apartman ve sitelerde kullanılan ortak elektriği etkilemedi. Aralık ayına göre Ocak faturası yüzde 127 zamlı geldi. Vatandaş ortak elektrik faturası etkisiyle aidat adı altında neredeyse ikinci bir kira ödemeye başladı. EMO Yönetim Kurulu Üyesi Özdağ, "İktidarın kademe manevrası çöktü" dedi.

Erdoğan, “Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi için ilgili kurumlarımıza talimat vermiştik. Bu çerçevede, tarifelerdeki 1’inci kademe sınırını günlük 5 kilovat saatten 7’ye, aylık 150 kilovat saatten 210’a, milletimizin lehine olacak şekilde yükselttik” demişti. Faturalarında çok küçük bir oynama olabileceğini vurgulayan vatandaşlar, “Elektriğe yüzde 127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösteriyorsunuz” diyerek tepki göstermişti.

Sözcü’nün haberine göre, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası da Erdoğan’ın, “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” diyerek duyurduğu düzenlemenin hiç gündeme gelmeyen bir bölümüne dikkati çekti. Son döneme kadar ortak elektrik faturalarının aidatın içinde önemsiz bir miktar gibi durduğunu ancak son zamlarla birlikte bu faturaların etkisiyle vatandaşın neredeyse ikinci bir kira verir hale geldiğini kaydeden EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, ”Bu binalarda merdiven, bahçe aydınlatması, varsa asansör ve merkezi ısıtma sistemi ortak elektrik tüketiminin 7 kilovat saatin altında gerçekleşmesini imkansız hale getiriyor” dedi.

İktidarın kademe manevrasının çöktüğünü vurgulayan Özdağ, “Çöktü, çünkü kademe kararlarıyla toplam maliyetimiz, toplumsal maliyetimiz düşmedi. Düşmeyecek de… Son kademe kararı meskenleri bir miktar etkilese bile apartmanları, siteleri, işhanlarını kurtarmaz. Son karar elektrik zamlarının yok edici, ezici etkisini, sonuçlarını ortadan kaldırmıyor” diye konuştu.