Konut alacaklara kritik uyarı

Banka kredisiyle konut satın alan tüketicilerin, beyan ettikleri emlak vergi değerinin kullandıkları kredi miktarından düşük olması durumunda ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri, bu durumu yaşamamaları için belediye ve tapu müdürlüklerine dilekçe vererek düzeltme yapmaları gerektiği bildirildi.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım olduğunu belirterek, tüketicileri gecikmemeleri konusunda uyardı.

Özellikle konut kredisi çekenlerin emlak vergisini öderken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kolçak, "Banka kredisiyle konut satın alan tüketiciler, beyan ettikleri emlak vergi değerinin kullandıkları kredi miktarından düşük olması durumunda ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Örneğin, 200 bin lira banka konut kredisi kullanarak ev satın almış bir tüketici, aldığı konutun belediyede rayiç değeri daha düşük olması nedeniyle 100 bin lira beyan ederek emlak vergisi ödüyor. Bu durum genellikle ortaya çıkıyor ve cezalar devreye giriyor. Yıllık emlak vergisini az ödemeyi amaçlayan tüketiciyi, kullandığı kredi miktarı ele veriyor. Bu durumda tüketici, vergi cezası ödeyebilir" diye konuştu.



Kolçak, belediye emlak rayiç değerinin konutun asgari değerini gösterdiğini belirterek, satın alınan mülkün banka kredisi ile satın alınması durumunda, yüksek olan kredi miktarından emlak vergisi verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Vatandaşlara özellikle kredi kullanarak aldıkları konutların beyanlarına tekrar bakmalarını öneren Kolçak, "Kredi miktarı emlak vergi değerinin üstünde ise pişmanlık hükümlerine göre vatandaşların belediyeye düzeltme dilekçelerini vermelerinde fayda var. Aynı şekilde tüketiciler, tapu işlemlerinde de düşük beyan var ise bunun için de düzeltme beyanı verirler ise yüksek faizli vergi cezalarından kurtulabilirler" dedi.



Kolçak, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan ve başka geliri olmayanlar ile bunların dul ve yetimleri, işsiz, ev hanımı, engelli vatandaşlar, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilerin sahip oldukları brüt 200 metrekarenin altındaki tek konutları için emlak vergisi alınmadığını anımsatarak, "Bunun için ilgili belediyeye muafiyet dilekçesi vermeleri gerekiyor. Hatalı hesaplamadan dolayı ödenen fazla emlak vergisi var ise geriye dönük 5 yıl için belediyeden iade talep edilebilir" şeklinde konuştu.