Konuklar ‘figüran’ kılığına girdi: Matrix ekibi, gizlice 200 kişilik parti verdi

‘Matrix 4’ film ekibi, sonlanan çekimleri kutlamak için gizli bir parti verdi.

Diken'in Alman yayın organı Bild’in aktardığına göre, filmin başrolü Keanu Reeves’in de katıldığı 200 kişilik partiye film çekimi süsü verildi. Konuklar, ‘sağlık düzenlemelerini’ atlatmak için figüran kılığında partiye katıldı.