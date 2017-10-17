T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kontrolünü yitirdiği kamyonet, mağazaya girdi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet giyim mağazası vitrininden içeri girdi

17 Ekim 2017 17:53

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet giyim mağazası vitrininden içeri girdi. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.
Olay, Pazar günü saat 01.20 sıralarında Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Kentte T.B. yönetimindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halinde olan 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırımı da aşarak çevrede bulunan bir kadın giyim mağazasından içeri girdi. Mağazada kamyonetiyle ilerlemeye çalışan sürücü daha sonra manevra yaparak mağazadan çıkmaya çalıştı. Mağazadan çıkmakta başarılı olamayan sürücü T.B. ardından kamyonetinden inerek kaza yerinde uzaklaştı. Çevrede bulunanlar ve işyeri çalışanları da durumu polise bildirdi. Şans eseri can kaybı olmayan kazada 3 otomobil ve işyerinde hasar meydana geldi. Kaza anı da mağazaya ait güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Camları kırarak kamyonetiyle mağazaya giren, ardından da aracını burada bırakarak olay yerinden uzaklaşan sürücü T.B. ise polis karakoluna giderek teslim oldu.  Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI       

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA RİZEde sürücününKazaOlayPazarTophane Mahallesi Atatürk CaddesiKentteMağazadaMağazadanCamlarıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24