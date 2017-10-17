Kontrolünü yitirdiği kamyonet, mağazaya girdi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’de sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet giyim mağazası vitrininden içeri girdi. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, Pazar günü saat 01.20 sıralarında Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Kentte T.B. yönetimindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halinde olan 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet kaldırımı da aşarak çevrede bulunan bir kadın giyim mağazasından içeri girdi. Mağazada kamyonetiyle ilerlemeye çalışan sürücü daha sonra manevra yaparak mağazadan çıkmaya çalıştı. Mağazadan çıkmakta başarılı olamayan sürücü T.B. ardından kamyonetinden inerek kaza yerinde uzaklaştı. Çevrede bulunanlar ve işyeri çalışanları da durumu polise bildirdi. Şans eseri can kaybı olmayan kazada 3 otomobil ve işyerinde hasar meydana geldi. Kaza anı da mağazaya ait güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Camları kırarak kamyonetiyle mağazaya giren, ardından da aracını burada bırakarak olay yerinden uzaklaşan sürücü T.B. ise polis karakoluna giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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