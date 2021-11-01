Kontrolünü kaybeden asit yüklü tanker yol kenarına devrildi

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yanık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yakup Bektaş yönetimindeki 41 AGH 189 plakalı asit ve klor yüklü tanker, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye, AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan Bektaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Tankerde kaçağın olmadığı ve aracı kaldırmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)