Kontrolü kaybeden sürücü metro inşaatına uçtu

İzmir ’in Balçova İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra metro inşaatının yaklaşık 40 metrelik çukuruna düştü. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yaşar Talay kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza, bugün saat 02.00 sırlarından Fahrettin Altay Meydanı’nda meydana geldi. Mithatpaşa Caddesi’nden Balçova yönüne giden Yaşar Talay yönetimindeki 35 EGD 44 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, aynı yönde giden 24 yaşındaki Onur Dombay yönetimindeki 35 HK 223 plakalı otomobile çarptıktan sonra Fahrettin Altay Metro İstasyonu inşaatının yaklaşık 40 metrelik çukuruna düştü.

Kazayı görenler durumu AKS 110, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 40 metrelik çukurdan kendi çabalarıyla çıkan ve kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Talay, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından ambulansla kontrol amaçlı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Talay’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan diğer otomobil sürücüsü Dombay ise kaza ardından şoke oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.