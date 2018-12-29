Kontrolsüz hemzemin geçitte tren, minibüse çarptı: 5 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, yük treni kontrolsüz hemzemin geçitte minibüse çarptı. Minibüs, trenin önünde 150 metre sürüklenirken, 1\'i polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kaklık Mahallesi\'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Denizli\'den Afyon\'a giden yük treni, hemzemin geçitte geçen Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 RZ 070 plakalı minibüse çarptı. Tren, minibüsü yaklaşık 150 metre sürükledi. Kazanın şiddetiyle minibüsteki 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 yaralıyı kurtardı. Yaralılar Hasan Çalışkan, Mehmet Taş, İsmail ve kardeşi Ahmet Çalışkan ile polis memuru Vedat Besim, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.

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