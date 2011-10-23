-Kontrollü şekilde elektrik veriliyor KAYSERİ (A.A) - 23.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Van'daki deprem bölgesine kontrollü olarak elektrik verdiklerini, hastanelerin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını bildirdi. Bir dizi programa katılmak için Kayseri'de bulunan Bakan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'daki 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye kontrollü olarak elektrik verdiklerini söyledi. Yıldız, ''Şu an için bölgeye kontrollü şekilde elektrik veriyoruz, hastanelerin elektrik ihtiyacını karşıladık. Bölgeye şu anda ekip ve donanım takviyesi yapıyoruz. Jeneratörler göndermeye devam ediyoruz. Bölgeye kontrollü şekilde elektrik vermeye devam edeceğiz'' diye konuştu. Bakan Yıldız, Kayseri'deki programını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti.