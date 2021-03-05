'Kontrollü normalleşme'de ilk hafta sonu: İller bazında hangi kısıtlamalar uygulanacak, hangileri kaldırılacak?

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs salgınında geçilen 'kontrollü normalleşme' dönemi 2 Mart itibarıyla başladı. Aylar sonra ilk kez bu hafta sonu kısıtlamaları, illerdeki vaka dağılımına göre farklı uygulanacak.

Kontrollü normalleşme dönemi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine alınan kararları açıklamasıyla birlikte 2 Mart'tan itibaren uygulanmaya başladı.

Alınan yeni kararların ilk kez uygulanacağı hafta sonunda ise, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak, yani Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Haritaya göre, illerin risk kategorileri şu şekilde: Düşük riskli iller (mavi): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır. Orta riskli iller (sarı): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars. Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. Çok yüksek riskli iller (kırmızı): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükselti, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında 07.00-19.00 saatleri arasında yeme-içme yerleri, kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri yüzde 50 kapasite sınırlamasıyla faaliyet gösterebilecek. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.