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Yaşam

Kontrolden çıkan Metrobüs durağa çarptı

Okmeydanı'nda kontrolden çıkan metrobüs, duraktaki reklam panosuna çarparak durabildi.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 -  Okmeydanı'nda kontrolden çıkan metrobüs, duraktaki reklam panosuna çarparak durabildi. Meraklı vatandaşların kazayı izlemek istemesi trafiği alt üst etti.

Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs Okmeydanı'nda durağa yaklaşmak üzereyken kontrolden çıktı.

Metrobüs duraktaki reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

Kazanın ardından meraklı sürücüler nedeniyle E-5 Karayolu'nda çift yönlü yoğunluk oluştu.

Kazayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına güvenlik görevlileri engel oldu, gerginlik yaşandı.

Yurtdışından satın alınan metrobüsler, İstanbul'da yola çıktıktan sonra hep tartışıldı. Metrobüsler fiyatları, yolda giderken arızalanmaları ve karıştıkları kazalar nedeniyle gündeme geldi.

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