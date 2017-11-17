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Kontrolden çıkan cip park halindeki araçlara çarparak durdu

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip park halindeki iki servis minibüsüne çarparak durdu

17 Kasım 2017 10:20

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT\'ta gece saatlerinde D-100 Karayolu\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip park halindeki iki servis minibüsüne çarparak durdu. Kaza sonrası ölen yada yaralanan olmazken, lüks cipte ve servis minibüslerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza Esenyurt, D-100 Karayolu Edirne istikameti Ambarlı yan yol ayrımında gece saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 DS 4028 plakalı cipin sürücüsü beraberindeki bir arkadaşı ile birlikte Avcılar\'dan Beylikdüzü yönüne giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip savrularak yolun sağında kaldırımda park halinde duran 2 servis minibüsüne çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası sürücü ile arkadaşının yardımına koşarken, durumu da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtularak araçtan indi. Aracın kaza sonrası kopan parçaları ve lastiğinin etrafa saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı araçta inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Kaza esnasında gece olması nedeniyle kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası sürücü ve arkadaşının yanına yakınları geldi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 
(FOTOĞRAFLI)

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