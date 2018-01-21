Kontrolden çıkan araç yeşil alana uçtu: 2 yaralı

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) Bayrampaşa\'da, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Ağaçlara çarpıp duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. 34 GJ 9752 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Yılmaz(25) henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Buradaki ağaçları deviren otomobil, son olarak bir ağaca çarparak durabildi. Otomobilin içindeki sürücü Oğuzhan Yılmaz ile yanındaki yolcu aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sedyeyle ambulansa bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, kazayı ufak sıyırıklarla atlatan yaralılardan bir kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansa bindirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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