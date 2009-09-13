Kontör uygulamasına son veriliyor

6 aylık kontörden dakikaya geçiş döneminin ardından operatörler, kaç dakika konuşacaklarını net olarak bilecek
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Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), haberleşme sektöründe çok ses
getirecek bir adımla 'kontör' uygulamasına son vermeye hazırlanıyor.
BTK'nın, bu konuda yaptığı çalışmanın öngörülen zaman dilimi içinde
tamamlanması halinde operatörler, 6 aylık geçiş dönemin ardından
abonelerine 'süre' satışı yapacak.
BTK'dan üst düzey bir yetkili, dünyada Türkiye ve Suriye
dışında hiçbir ülkede 'kontör' uygulamasının kalmadığını belirterek,
"Türkiye'de, bu konuda yeni sisteme geçmek için çalışma yapıyor.
Çalışmada, işin usul ve esasları belirlenecek. 6 aylık geçiş döneminin
ardından operatörler, abonelerine örneğin 100 kontör satmak yerine 100
dakika satışı yapacak. Aboneler, kaç dakika konuşacaklarını net olarak
bilecek" dedi. GSM operatörlerinin ön ödemeli hat sahibi abonelere, 'ne
zaman, kimle ve ne kadar süreyle' görüşme yaptığını bildiren ayrıntılı
fatura göndermediğini anımsatan aynı yetkili, "Kurum, bu konuda da
çalışma yapıyor. Ön ödemeli hat sahibi aboneler de görüşmelerine
ilişkin ayrıntıları görebilecek" diye konuştu. BTK daha önce de
kontörlerin 20 saniyede sabitlenerek eşitlenmesi konusunda bir karar
almıştı.
ÖN ödemeli hat sahibi abonelerden bir bölümü BTK'ya, daha az
sürede kontörlerinin bittiği şikâyetinde bulundu. Kurum, buna karşı
ayrıntılı fatura uygulamasını başlatıyor.
Yetkililer, çalışma sonunda 'kontör' uygulamasına devam
kararının çıkma olasılığı ile ilgili, "Uygulama, devam etsin de
denebilir ama çok şikâyet alıyoruz. Aboneler 'Şu kadar kontörüm olması
gerekirdi, şu kadar kalmış' diyor" dedi.