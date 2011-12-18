-Konteynerlere geçiş ay sonunda VAN (A.A) - 18.12.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, depremde evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanların bu ayın sonuna doğru konteynerlere yerleştirilmeye başlanacağını bildirdi. Depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Türk Kızılayınca 14 alanda toplam 9 bin konteyner kurulması için altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Vali Yardımcısı Murat Uzunparmak, AFAD, TOKİ ve Türk Kızılayı yetkilileriyle birlikte konteyner alanlarında incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, çeşitli illerden getirilen ve henüz tırlardan indirilmeyen konteynerlerden bazılarında imalat hataları olduğunu fark etti. Hatalı konteynerlerin indirilmemesini, eksiklikler giderildikten sonra getirilmesini isteyen Karaloğlu, konteyner kentlerin en geç 31 Aralıkta hazır edilmesi talimatını verdi. Karaloğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, il merkezinde kesin hasar tespitinin devam ettiğini söyledi. Hasar tespiti sonunda elde edilecek verilere göre hareket edileceğini belirten Karaloğlu, ''Evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanlar bu ayın sonuna doğru konteynerlere yerleştirilmeye başlanacak'' dedi. Vali Karaloğlu, kesin hasar tespitine ilişkin listelerin hem muhtarlıklarda askıya çıkarılacağını hem de valiliğin internet sitesinde yayınlanacağını ifade ederek, bir aylık askı sürecinde listelere itiraz edilebileceğini bildirdi. İtiraz edilen binaların yeniden inceleneceğini kaydeden Karaloğlu, ''Şu anda farklı kurumlardan gelen yaklaşık 400 mühendisin çalışması devam ediyor. Şimdiye kadar merkeze bağlı 93 köy ile merkezdeki 29 mahalleden 18'inde kesin hasar tespiti tamamlandı. Merkeze bağlı beldelerden Erçek'te 5 mahalleden ikisinde, Bostaniçi'nde ise 5 mahallede çalışmalar devam ediyor'' diye konuştu.