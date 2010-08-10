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KONTEYNERLER AÇILMAYA BAŞLANDI İSKENDERUN (A.A)

10 Ağustos 2010 20:51

-KONTEYNERLER AÇILMAYA BAŞLANDI İSKENDERUN (A.A) - 10.08.2010 - İsrail'in, 31 Mayıs'ta Gazze'ye yardım götüren filoya düzenlediği baskından sonra el koyduğu ve daha sonra Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen 3 Türk gemisinin konteynerlerinin bulunduğu ''Defne-Y'' gemisinde konteynerler açılmaya başlandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan başkanlığındaki 3 savcı ile Ankara'dan gelen 12 kişilik olay yeri inceleme ekibinin ''Mavi Marmara'' gemisinde dün başlattıkları adli inceleme çalışmalarının ardından, ''Defne-Y''deki konteynerler açılıyor. İsrail tarafından, içerisinde gemilerdekilerin kişisel eşyalarının bulunduğu bildirilen konteynerlerden ilk olarak ''Mavi Marmara''ya ait konteynerde çalışma yapıldı. Konteynerden, aralarında, kameralar, fotoğraf makineleri, tripodlar, projektörler ve hoparlör gibi basın mensuplarına ait olan ve gemiden canlı yayın yapılması için kullanılan malzemelerin yanında bisiklet, bilgisayar klavyesi, sabit telefon, su ısıtıcı ve olta gibi malzemelerle çok sayıda karton kutunun çıktığı görüldü. Bu arada, incelemelere bomba imha uzmanlarının eşlik ettiği gözlendi. Buradaki çalışmanın ardından, ''Defne-Y'' ve ''Gazze'' gemilerine ait konteynerlerin de açılacağı öğrenildi.

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