Konteyner kentteki Suriyeliler, Afrin'deki Mehmetçik için dua etti

KAHRAMANMARAŞ\'taki konteyner kentte kalan Suriyeliler, camide toplanıp Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Türk askeri için dua etti. Suriyeliler, Zeytin Dalı Harekatı\'nı işgal olarak nitelendirenlere de tepki göstererek Türk ordusunun Afrin\'i terör örgütlerinden temizlemek için operasyon yaptığını ve bundan da memnuniyet duyduklarını söyledi.

7 yıl önce ülkelerinde başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan Suriyeliler için oluşturulan konteyner kentlerden biri de Kahramanmaraş\'ta kuruldu. Yıllardır iç savaşın bitip ülkelerine dönme hayali kuran Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere dua etmek için bir araya geldi. Konteyner kentteki Faruk Alıç Camisi\'nde toplanan Suriyeliler, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, AFAD Müdürü Zafer Özcan ile birlikte dua ettiler.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk olarak Kur\'an-ı Kerim okunup Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mohammed Rabi Zein Arapça olarak dua yaptırdı. Ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç cemaate namaz kıldırdı. Daha sonra Sürgeç de Türkçe olarak dua yaptırdı. Camiyi dolduran Suriyeliler de ellerini semaya açarak Türk askerinin Afrin\'den zaferle ayrılması için Allah\'a dua etti. Dua edenlerin arasında çocuklar da yer alırken, Muhammed İsteyf dua ederken göz yaşlarına hakim olamadı.

ÖZKAN: ORDUMUZA BERBAER DUA ETTİK

Duanın ardından camiden ayrılan Suriyeliler Vali Vahdettin Özkan ile beraberindekilere yakın ilgi gösterip duaya katıldıkları için teşekkür etti. Camiden ayrılırken bir açıklama yapan Özkan, Zeytin Dalı Harekatı\'nın Türkiye\'nin güvenliği ve Suriyelilerin huzuru için yapıldığını söyledi. Özkan, \"Türk insanı, Anadolu insanı, Suriyeli muhacirlerle beraber bir ensar muhacirin günümüzde tezahürü olarak birleşmelerini, gönül birlikteliklerini hep beraber müşahede ettik, hep beraber tek ağızdan ordumuza dua ettiler. Özellikle sınırımızda Suriyeli insanlarımızın huzurunun, sükununun sağlanması açısından milletimizin Türk ordusuyla beraber orada huzur için, barış için, istikrar için icra etmiş olduğu faaliyete ilişkin askerlerimize, ordumuza, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle beraber Suriyeli misafirlerimizin bir talebi olarak beraber dua ettiler. Biz de burada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyor, kendilerine rahmet diliyoruz. Allah memleketimize, milletimize zeval vermesin, ordumuzu muzaffer etsin\" diye konuştu.

ZEİN: ORADAKİ HALK, TÜRK ASKERİNİN BULUNMASINDAN MEMNUN

Suriyeliler ise Türk askerinin Afrin\'de olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı\'ndan dolayı Türkiye için \'İşgalci\' diyenlere de tepki gösteren Suriyeliler, Türk askerinin Afrin\'de huzuru sağlayacağını kaydetti. Bunlardan biri olan ve KSÜ\'de görev yapan Halepli Yrd. Doç. Dr. Mohammed Rabi Zein, Türk ordusunun Afrin\'deki halka yardım etmek için operasyon yaptığını söyledi. Türk askerinin muvaffak olması için camide toplanıp dua ettiklerini ifade eden Zein, şöyle konuştu:

\"Türk askerinin oraya girmesi oradaki halkın talebi. Oradaki halkın özgürlüğünün sağlanması için gereklidir ve oradaki halk Türk askerinin bulunmasından memnuniyet duymaktadır. Bu, oradaki bölgeyiz özgürleştirmek ve oradaki inanların özgürce yaşaması için gerekli bir adımdır. Buraya geldiğimizde Türk Milleti bize sahip çıktı ve bize gerekli olan tüm hizmetleri yaptı ve buna minnettarız. Aynı şekilde oradaki Türk askerimiz bir şerefe, onura, askeri düzene ve nizama sahip. Orada halka yardım için bulunmaktalar.\"

SİLO: ALLAH TÜRK ORDUSUNA ZAFER VERSİN

Suriyeli Bayırbucak Türkmenlerinden Bilal Silo da Türk Milleti\'ne minnettar olduklarını söyledi. Silo, \"Türkiye milletine ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a çok teşekkür ediyoruz. Allah selamet versin, Allah razı olsun tüm Türkiye milletinden. Afrin\'deki Suriye ordusuna ve Türk ordusuna Allah nusret (zafer) versin, kazanmasını sağlasın, Allah o milleti de kahretsin, yok etsin kendilerini biz de kurtulalım rahat edelim. Biz çok teşekkür ederiz Türkiye\'ye. Bizi, cümlemizi korumak için, bize yardım etmek için biz her vakit Türkiye\'ye teşekkür ederiz\" dedi.

İSTEYF: ZEYTİN DALI, AFRİN\'İ PYD/PKK\'DAN KURTARMA OPERASYONUDUR

İdlibli olan ve 5 yıldır Türkiye\'de bulunduğunu söyleyen Muhammed İsteyf de Afrin\'in terörden temizlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun için dua edilirken de gözyaşlarına hakim olamadığını belirten İsteyf, şunları söyledi:

\"Türk ordusunun Afrin\'de gerçekleştirmiş olduğu operasyon; şundan eminiz ki Türk ordusu mazlum Suriye halkının PYD, PKK gibi terör örgütlerinden kurtarıp Afrin\'i asıl sahiplerine vermesi operasyonudur. Dua ederken avuçlarımı açıp Allah\'ın huzurunda olduğum için duygulandım ve Allah\'a \'Bizleri zalimlere karşı muzaffer eyle\' diye dua ettim, ondan dolayı da duygulandım. Türk halkına ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a ve Türk hükümetine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.\"

Muhammed Habib de Türk askerinin özgür Suriye ordusu ile gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nın kazasız belasız bir şekilde yapılması için Allah\'a dua ettiklerini belirtirken, Suriye\'de yaşanan savaşın bir an önce bitmesini, Suriye ve Irak halkının bir an önce ülkelerine sağ salim dönmelerini temenni ettiğini söyledi.



