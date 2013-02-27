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Konteyner kentte kavga: 30 yaralı

Suriyelilerin kaldığı konteyner kentte çıkan kavgada aralarında asker ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi hafif yaralandı

27 Şubat 2013 09:29

Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kentte kavga çıktı. Kavgada aralarında asker ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Olay Harran ilçesindeki konteyner kentte dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki çadırlarda kalan bir grup Suriyeli sığınmacı konteyner kente geçiş yapmak istedi. Ancak, kayıtları bulunmadığı için içeri alınmayınca özel güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Tartışmaya konteyner kentteki sığınmacılar da katılınca kavga çıktı. Yaşanan kavgada, aralarında asker ve özel güvenlik görevlilerinin de olduğu yaklaşık 30  kişi yaralandı.

Kavga, olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen bazı Suriyeliler gözaltına alındı.

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