Konteyner kentte kavga: 30 yaralı

Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kentte kavga çıktı. Kavgada aralarında asker ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Olay Harran ilçesindeki konteyner kentte dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki çadırlarda kalan bir grup Suriyeli sığınmacı konteyner kente geçiş yapmak istedi. Ancak, kayıtları bulunmadığı için içeri alınmayınca özel güvenlik görevlileriyle tartıştı.

Tartışmaya konteyner kentteki sığınmacılar da katılınca kavga çıktı. Yaşanan kavgada, aralarında asker ve özel güvenlik görevlilerinin de olduğu yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Kavga, olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen bazı Suriyeliler gözaltına alındı.