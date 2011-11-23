Kontakt lens ile internet

T24- Kontakt lenslerle internete girmek mümkün olabilir. Bilim insanları bilgisayara, hatta cep telefonuna bile gerek kalmadan internetten metin okunmasını sağlayacak lenslerin prototipini yaptı.











Hürriyet'in haberine göre, ABD’deki Washington Üniversitesi’nden Profesör Babak Parviz’in geliştirdiği süper lensler LED ışık, bir anten ve wireless (kablosuz) internet bağlantısı ile çalışıyor.







Facebook da mümkün

Retina tabakasının arkasına yerleştirilen ve 1500 sensör içeren nano mikroçip LED ışığın yardımıyla wi-fi internet bağlantısını gözümüzün önüne getirecek. Yani kişi sadece gözüyle haberleri okuyacak, sosyalleşme sitelerindeki mesajlarını takip edebilecek. Bir tavşanın gözlerine yerleştirilen lens hayvana hiçbir zarar vermedi.

Televizyon bile izlenebilecek

Lensi geliştiren Parviz süper lenslerin görüş alanını etkilemeyeceğini savunuyor. Amerikalı bilim insanı henüz geliştirme aşamasında olan lenslerin bir gün TV programlarını izlemek için bile kullanılabileceği görüşünde.