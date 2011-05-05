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KONTAK KAPATMAYA SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A)

05 Mayıs 2011 18:12

-KONTAK KAPATMAYA SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A) - 05.05.2011 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eylemine katılması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Diyarbakır'daki cenazesinin defninden sonra Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eylemine katılarak yolcu taşımamaları üzerine savcılık harekete geçti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hakkında ''görevi kötüye kullanmaktan'' soruşturma başlattı.

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