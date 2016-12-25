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Kültür-Sanat

Konstantiniyye heykeline 5 saatlik tahammül!

"Bu ismi nasıl koyarsınız, burası 1453'ten beri İstanbul"

25 Aralık 2016 15:17

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in geçen yıl Venedik Bienali’nde sergilenen eseri Kostantiniyye, Ataköy’deki alışveriş merkezinin önüne konulmasından sonra tepkiler üzerine brandayla kapatıldı, ardından da kaldırıldı. Böylelikle heykelin sergilenmesi sadece 5 saat sürmüş oldu.

Güneştekin, yaşananları Hürriyet’e anlattı:
"Eserimi satın alan iş adamı Nihat Delibalta, ‘İstanbul’u sembolize eden bu eseri herkes görmeli’ diyerek A Plus AVM’nin önüne koymak istedi. Perşembe akşamı 50’nci doğumgünümdü. Saat 18.00’de eserin açılışını yaptık. 23.00’te ‘Bu ismi nasıl koyarsınız, burası 1453’ten beri İstanbul’ diyen öfkeli bir grup AVM’nin önüne gelmiş. Tepkiler artınca Bakırköy Belediyesi gece eserin üzerini brandayla kapatmış.” 

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sanatçıAhmet GüneştekinVenedik BienaliAtaköy

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