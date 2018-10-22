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KONSOLOSLUKTAKİ PLAKASIZ ARAÇ TEKRAR GETİRİLDİ 

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA  Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan özel bir firmaya ait çekici ile götürülen plakasız araç tekrar getirildi

22 Ekim 2018 23:02

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA 
Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan özel bir firmaya ait çekici ile götürülen plakasız araç tekrar getirildi.
Konsolosluğun önünde bulunan plakasız araç saat 16.00 sıralarında özel bir firmaya ait çekiciye konularak götürüldü. Aracın araç muayene istasyonuna götürülerek muayeneden geçirildiği öğrenildi. Araç saat 19.30 sıralarında götürüldüğü çekici ile konsolosluğa tekrar getirildi.
Öte yandan konsolosluk önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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- Çekiciden görüntüler
- Aracın getirilmesi
- Detaylar 


 

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