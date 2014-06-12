Konsolosluk çalışanı: Pazartesi günü IŞİD 'buradan çıkın' diye uyardı

Irak’ın Musul kentini önceki gün ele geçiren, 31 Türk şoförü rehin alan radikal IŞİD, dün Türkiye Başkonsolosluğu’nu bastı. Başkonsolos Öztürk Yılmaz ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 49 kişiyi rehin aldı. Konsoloslukta görevli Iraklı bir Türkmen, "Sabah önce valinin 20 metre ötedeki evini havaya uçurmuşlar. Konsolosluğa gidip ‘Kapıyı açın’ diyorlar. Kapıyı kırıp giriyorlar” diye anlattı.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul’u önceki gün ele geçiren radikal dinci Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, Türk şoförlerini kaçırmasının ardından dün de Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nu basarak Başkonsolos Öztürk Yılmaz ile başkonsolosluğun güvenliğinden sorumlu özel harekat timlerini rehin aldı.

IŞİD karargâhına götürülen 49 rehine arasında iki de çocuk bulunuyor. Ankara dün sabah Türk şoförlerinin IŞİD elinden nasıl kurtarılacağını değerlendirirken Musul’dan gelen haber ile devlet birimleri teyakkuza geçti. Edinilen bilgiye göre, IŞİD militanları Musul Başkonsolosluğu önünde toplanmaya başlandı. Öğleden sonra militanların sayısı artarken konsolosluğa yönelik saldırı girişimi başladı.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği ve Ankara arasında acil temas kuruldu. Ankara’dan, “Yumuşak ve sakinliği kaybetmeden sorunu çözmenin yollarını arayın. Aileleri ve çalışanları bir arada tutun, çatışmaya girmeyin” mesajı iletildi. Saldırganlara silahla karşılık verilmedi. Saldırı sırasında başkonsoloslukta 25 özel harekât elamanı, Başkonsolos Öztürk Yılmaz, çalışanlar ve ailelerinden oluşan 49 kişi bulunduğu bildirildi. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi de Ankara’ya iletildi.

Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin haberine göre, Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’nda çalışan ve dün işe gitmeyen Iraklı bir Türkmen ise sıcak saatleri şöyle anlattı:

"IŞİD’in silahlı adamları dün (pazartesi günü) konsolosluğa gelip çalışanlara ‘Buradan çıkın’ dediler. Musul Valisi’nin evi konsolosluğun tam arkasında, 20 metre uzaklığındaydı. Bu sabah 08.30-09.00 gibi valinin evini patlattılar, yerle bir ettiler. Sonra tekrar konsolosluğa gidip ‘Kapıyı açın’ diyorlar. Güvenlikçiler ‘Bunların dediklerini anlamıyoruz’ diye beni aradılar. O sırada kapıyı kırıp içeri girmişler. Konsolosluğun kendi araçlarıyla götürmüşler. IŞİD militanlarıyla konuşabilenler onlara Türklerin burada yardım için bulunduğunu anlatmış. Rehineleri başkonsolosluğun araçlarıyla önce Al Danadan sonra başka bir mahalleye götürmüşler. Durumları iyi. Bir an önce serbest bırakılmayı bekliyorlar."

El Cezire Türkiye ise personelin kapıları açmaması üzerine IŞİD’in bombalı saldırı tehdidinde bulunduğunu ve görevlilerinin kapıyı açmak zorunda kaldığını öne sürdü.