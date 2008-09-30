Konsolos kâtibi fahişelere çalışma vizesi

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümünde kátip olarak çalışan Sarper Yetiş’in Rus fahişelere, Türkiye’de çalışma vizesi temin ettiği ortaya çıktı. Elçilikten yapılan açıklamada Yetiş’in görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



Rusya televizyonu RTR kanalında pazar akşamı yayınlanan "Spetsialni Korrespondent" (Özel Muhabir) programında gizli kamerayla çekilen görüntüler ekrana gelince, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki büyük skandal su yüzüne çıktı. Elçilik, skandala adı karışan kişinin, olay aydınlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.



Rus televizyonunun hazırladığı programda, Rusya’dan yıllarca dünyaya yapılan kadın ticareti konusu geniş biçimde ele alındı. Olga Ivanova adlı bir muhabbet tellalının, Rusya’dan genç kızları toplayarak 6 bin Euro karşılığında fuhuş yapmaları için Türkiye’ye yolladığı aktarıldı. Program yapımcıları, Olga’nın icraatlarını sıralarken programda bir de gizli kamera çekimine yer verdi. Çekimde konsolosluk görevlisi Sarper Yetiş’in kadın tüccarı Olga İvanova ile Moskova’daki bir kafede buluşmaları ekrana geldi.



Arka fondaki ses, "Olga kadın ticaretini profesyonel hale getirmiş. Moskova’daki Türk konsolosluğu görevlisi Sarper Yetiş’e fahişeler için özel vize bile yaptırıyordu. Türkiye’ye gönderilen kızlara turist vizesi değil, çalışma vizesi düzenleniyordu. Çekimde de görüldüğü gibi çalışma vizelerini el altından veren konsolosluk görevlisi de tedirgin bir şekilde etrafına bakınıyor. Her halinden yasadışı bir iş yaptığı belli" yorumunu yaptı.

