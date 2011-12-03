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Dünya

Konsey'in kararı müdahaledir ŞAM (A.A)

03 Aralık 2011 22:29

-Konsey'in kararı müdahaledir ŞAM (A.A) - 03.12.2011 - Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin kınama kararının, "gerekçesi olmayan açık bir müdahale" olduğunu belirtti. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın kararla ilgili yayınladığı bildiride, kararın siyasi olduğu, Suriye dışında bulunan bazı çevrelerin ve basın organlarının bilgilerine dayalı hükümler içerdiği ifade edildi. Konseyin, az gelişmiş bir ülkeye karşı bir yıldan az bir süre içinde üç defa oturum düzenlemesinin "gerekçesi olmayan açık bir müdahale" olduğu kaydedilen bildiride, kararın haksız olduğu vurgulandı. İnsan Hakları Konseyi'nin, Suriye yönetiminin sunmuş olduğu belgeleri kasıtlı olarak göz ardı ettiğinin aktarıldığı bildiride, konseyin, halkın taleplerini karşılamak için Suriye yönetiminin çıkardığı onlarca yasayı da görmezden geldiği kaydedildi. Ayrıca bildiride, bu tip kararların krizi sürdürme ve silahlı terörist gruplara destek mesajı gönderme amacı taşıdığı ve bunu farkında olan yönetimin reform sürecini devam ettirme kararlığında olduğu belirtildi. BM İnsan Hakları Konseyi Suriye ile ilgili düzenlemiş olduğu oturumda, Suriye'deki şiddet olaylarıyla ilgili sert bir kınama yayımlamıştı.

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