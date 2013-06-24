T24 LogoT24 Logo
Gündem

KONSENSUS araştırma şirketinin 'bugün seçim olsa' anketi...

KONSENSUS kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan Haziran ayı anketine göre AKP'nin oyu yüzde 47.1

24 Haziran 2013 12:12

KONSENSUS kamuoyu araştırma şirketi tarafından, Genel Müdür Murat Sarı yönetiminde yapılan "Haziran Ayı Halkın Gündemi" araştırmasının sonuçları belli oldu.

Haber3.com'da yer alan habere göre, bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 47 iken CHP'nin oylarını yükselttiği görüldü. Anket sonucuna göre en beğenilen lider Recep Tayyip Erdoğan...

İşte KONSENSÜS araştırma şirketinin anket sonuçları :

Bugün seçim olsa

AKP ...............% 47.1
CHP....................% 30.9
MHP....................% 14.6
BDP.......................% 4.6
Diğer.....................% 2.8

En beğenilen siyasetçiler

Recep Tayyip Erdoğan..............% 41.0
Mustafa Sarıgül.......................% 32.9
Kemal Kılıçdaroğlu...................% 27.1
Bülent Arınç............................. % 21.6
Devlet Bahçeli..........................% 18.9

Bugün yerel seçim olsa

AK Parti...............% 48.9
CHP.....................% 31.6
MHP.....................% 13.5
BDP.......................% 4.6

Cumhurbaşkanı kim olsun?

Abdullah Gül.......................% 34.4
Recep Tayyip Erdoğan.........% 26.7
Kemal Kılıçdaroğlu...............% 16.6

Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa yerine kim geçsin?

Abdullah Gül......................% 24.7
Bülent Arınç........................% 15.7
Numan Kurtulmuş..............% 13.1
Ali Babacan.......................% 11.6
Ahmet Davutoğlu.................% 6.9

Türk solunun lideri kim olsun?

Mustafa Sarıgül..................% 30.9
Kemal Kılıçdaroğlu.............% 27.5
Deniz Baykal.......................% 4.2

ETİKETLER

anketkonsensüsgezi parkıhaziranoyyerel seçimgenel seçimakpchprecep tayyip erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24