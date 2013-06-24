KONSENSUS araştırma şirketinin 'bugün seçim olsa' anketi...

KONSENSUS kamuoyu araştırma şirketi tarafından, Genel Müdür Murat Sarı yönetiminde yapılan "Haziran Ayı Halkın Gündemi" araştırmasının sonuçları belli oldu.

Haber3.com'da yer alan habere göre, bin 500 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 47 iken CHP'nin oylarını yükselttiği görüldü. Anket sonucuna göre en beğenilen lider Recep Tayyip Erdoğan...

İşte KONSENSÜS araştırma şirketinin anket sonuçları :

Bugün seçim olsa

AKP ...............% 47.1

CHP....................% 30.9

MHP....................% 14.6

BDP.......................% 4.6

Diğer.....................% 2.8

En beğenilen siyasetçiler

Recep Tayyip Erdoğan..............% 41.0

Mustafa Sarıgül.......................% 32.9

Kemal Kılıçdaroğlu...................% 27.1

Bülent Arınç............................. % 21.6

Devlet Bahçeli..........................% 18.9

Bugün yerel seçim olsa

AK Parti...............% 48.9

CHP.....................% 31.6

MHP.....................% 13.5

BDP.......................% 4.6

Cumhurbaşkanı kim olsun?

Abdullah Gül.......................% 34.4

Recep Tayyip Erdoğan.........% 26.7

Kemal Kılıçdaroğlu...............% 16.6

Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa yerine kim geçsin?

Abdullah Gül......................% 24.7

Bülent Arınç........................% 15.7

Numan Kurtulmuş..............% 13.1

Ali Babacan.......................% 11.6

Ahmet Davutoğlu.................% 6.9

Türk solunun lideri kim olsun?

Mustafa Sarıgül..................% 30.9

Kemal Kılıçdaroğlu.............% 27.5

Deniz Baykal.......................% 4.2